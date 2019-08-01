В Киеве в ДТП трагически погиб известный диджей

Происшествия

В четверг, 1 августа, в Киеве в смертельном ДТП погиб музыкант Александр Лысогор, известный как диджей Gabber (DMC Gabber).

Об этом сообщил в Facebook блогер Александр Барабошко.

По его информации, мотоцикл музыканта на проспекте Победы, в районе Святошино подрезал автомобиль.

По предварительной информации, мотоцикл двигался по своей полосе.

«Саша был с нами начиная с первых вечеринок. Человек улыбка. Постоянно отдавал энергию… Еще вчера он рассказывал друзьям о мотоцикле, планы, а сегодня его с нами уже нет. Жизнь несправедлива», — пишет блогер.

Напомним, что это уже не первое ДТП с байкерами за последнее время. Так, в ночь на среду в городе Ирпень Киевской области произошло страшное ДТП: тяжелый мотоцикл Triumph расколол бетонный блок и едва не влетел в остановку. Предварительно установлено, что 30-летний байкер, двигаясь со стороны Киева на престижном мотоцикле Triumph, потерял управление, наскочил на бетонный блок установленный для ограничения движения, после чего едва не снес павильон остановки и начал скользить по дороге.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале июля водитель мощного мотоцикла Yamaha проехал Южный мост и продолжил движение в сторону автовокзала. Приближаясь к путепроводу, байкер утратил контроль над машиной и она, наехав на бордюр, оказалась на зеленой зоне, а затем на полосе встречного движения. Там мотоцикл остался без водителя, проскользил несколько десятков метров и замер у края дороги. Судя по всему, скорость Yamaha была значительной, поскольку от начала потери управления до полной остановки мотоцикл переместился на добрую сотню метров.

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