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До сих пор контролирует «Квартал 95»: Пикалов разоткровенничался о Зеленском (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает оказываеть влияние команду «Квартала 95». Об этом заявил один из участников команды Александр Пикалов.
«После эфира звонил (смеется). Поставил пару вопросов, которые его беспокоили в нашем выступлении. Но он не спрашивал о юморе — в сторону его или сторону Богдана (главы Офиса президента Андрея Богдана. — Авт.). Он спросил, почему нет джингла. Чисто технические вопросы его интересовали», — сказал он, пишет «Украинская правда».
По словам Пикалова, Зеленский продолжает отслеживать работу команды и иногда отчитывает их.
«Немножко (отчитывалю — Авт.) так, отслеживает. Ну, это же наш общий продукт», — поясняет он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Зеленский в интервью телеканалу 1+1 рассказал о важности присутствия рядом с ним людей, которые говорят правду, а также признался, что мама до сих пор трижды в день звонит ему, чтобы узнать, как дела.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!