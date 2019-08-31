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Украина

На "1+1" показали фильм "100 дней президента Зеленского" авторства студии "Квартал 95: полное видео

22:25 31 августа 2019 595
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу 1+1 рассказал о важности присутствия рядом с ним людей, которые говорят правду, а также признался, что мама до сих пор трижды в день звонит ему, чтобы узнать, как дела.

«Я не заморачиваюсь, как на меня люди реагируют», — заявил он актеру Стасу Боклану, рассказывая о том, как отказался одевать камуфляж во время поездки на передовую на Донбасс.

«Охрана была в шоке, но я сказал, что не военный, и не буду одевать военную форму или камуфляж», — заявил президент.

В сети появилась полная версия интервью.


Напомним, Зеленский рассказал о подготовке к личной встречи с Путиным и о том, как он отреагировал на скандальное видео Андрея Богдана в Сен-Тропе.

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