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На "1+1" показали фильм "100 дней президента Зеленского" авторства студии "Квартал 95: полное видео
Президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу 1+1 рассказал о важности присутствия рядом с ним людей, которые говорят правду, а также признался, что мама до сих пор трижды в день звонит ему, чтобы узнать, как дела.
«Я не заморачиваюсь, как на меня люди реагируют», — заявил он актеру Стасу Боклану, рассказывая о том, как отказался одевать камуфляж во время поездки на передовую на Донбасс.
«Охрана была в шоке, но я сказал, что не военный, и не буду одевать военную форму или камуфляж», — заявил президент.
В сети появилась полная версия интервью.
Напомним, Зеленский рассказал о подготовке к личной встречи с Путиным и о том, как он отреагировал на скандальное видео Андрея Богдана в Сен-Тропе.
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