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Шоу-бизнес

Всего пять миллионов: в России продают роли в продолжении культового фильма "Брат"

10:27 3 сентября 2019 63
Брат
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Создатели третьей части культового российского фильма «Брат» решили продать роли в картине.

Как сообщают росСМИ, на сайте проекта был размещен прайс на роли. Позже этот же прайс появился на странице режиссера фильма, шоумена Стас Барецкого.

Барецкий

Так, претендент на главную роль должен будет заплатить пять миллионов рублей, за роль хотят 2,5 миллиона, ну, а за — всего полмиллиона.

«Не думал, что за позор, нужно платить», «Надеюсь, это шутка», — кипят в сети.

брат

брат

Отметим, что ранее создатели объявляли актеров, которые снимутся в «Брат-3». Среди них сам Барецкий, Бари Алибасов и его сын, Владимир Политов, Диана Шурыгина и другие.

брат

Создатели также решили «оживить» Сергея Бодрова, он появится в кино в виде компьютерной голограммы. Предполагается, что картина выйдет на экраны 1 марта 2020 года.

Напомним, что Бари Алибасов, который якобы должен сниматься в этом фильме, недавно отравился.

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