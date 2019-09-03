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Появились фото с места ДТП, в котором погиб известный украинский музыкант Василий Жданкин
В сети показали фото с места ДТП, в котором 2 сентября погиб легендарный кобзарь, обладатель гран-при фестиваля «Червона рута» 1989 года Василий Жданкин. Фото опубликовала Национальная полиция Тернопольской области.
«По предварительным данным, 61-летний житель Кременца, управляя скутером, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю марки „Volkswagen Passat B5“ и допустил столкновение. Вследствие такого маневра водитель скутера скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении полиции.
Сведения о данном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киеве в ДТП погиб музыкант Александр Лысогор, известный как диджей Gabber (DMC Gabber).
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