Происшествия

Появились фото с места ДТП, в котором погиб известный украинский музыкант Василий Жданкин

В сети показали фото с места ДТП, в котором 2 сентября погиб легендарный кобзарь, обладатель гран-при фестиваля «Червона рута» 1989 года Василий Жданкин. Фото опубликовала Национальная полиция Тернопольской области.

«По предварительным данным, 61-летний житель Кременца, управляя скутером, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю марки „Volkswagen Passat B5“ и допустил столкновение. Вследствие такого маневра водитель скутера скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении полиции.

Сведения о данном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киеве в ДТП погиб музыкант Александр Лысогор, известный как диджей Gabber (DMC Gabber).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter