25.09 / 25.35 27.44 / 27.85
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Появились фото с места ДТП, в котором погиб известный украинский музыкант Василий Жданкин

10:59 3 сентября 2019 172
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали фото с места ДТП, в котором 2 сентября погиб легендарный кобзарь, обладатель гран-при фестиваля «Червона рута» 1989 года Василий Жданкин. Фото опубликовала Национальная полиция Тернопольской области.

«По предварительным данным, 61-летний житель Кременца, управляя скутером, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю марки „Volkswagen Passat B5“ и допустил столкновение. Вследствие такого маневра водитель скутера скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении полиции.

Сведения о данном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киеве в ДТП погиб музыкант Александр Лысогор, известный как диджей Gabber (DMC Gabber).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер