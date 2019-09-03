Шоу-бизнес

Семь лет ждала: 93-летняя бабушка Ваенги выпила коньяк Путина (фото)

Скандальная российская певица, автор песен и композитор Елена Ваенга похвасталась 93-летней бабушкой, которая сама выпила бутылку коньяка.

Певица разместила на своей страничке в Instagram фото бабушки с бутылкой.

«Лет 7 назад эту бутылку подарил мне Владимир Владимирович, я привезла ее бабуле, и она сказала, что выпьет, когда Ваня пойдёт в 1 класс, если доживет. Дожила. Выпила», — подписала Ваенга фото.

Подписчики артистки восхищаются тем, как ее бабушка отпраздновала первый День знаний внука.

Отметим, что певица часто публикует бабушку со стаканом в руке.

Напомним, что в одном из российских поселков для детей организовали концерт после праздничной линейки. Поздравили школьников песнями Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и группы «Ленинград» «WWW» (со словами: «Наверное, был я бухой»).

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