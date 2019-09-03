Киев готовится ко дню рождения Андреевского спуска: когда и как празднуем

Украина

В этом году второй раз подряд на Андреевский спуск приглашают гостей, чтобы в рамках фестиваля уличного искусства отметить день рождения Андреевского спуска. Как обещают организаторы, мероприятие превратится в праздник циркового, театрально-музыкального и киноискусства. Приглашены творческие коллективы из разных уголков страны. Артисты представят эксклюзивную сольную программу, партнеры и друзья преподнесут подарки и сюрпризы, будут танцы, песни и мастер-классы…

Вход свободный, начало мероприятия в 11:00. Причем в этом году решили не ограничиваться одним днем, как в прошлый раз, когда Андреевский поздравляли с днем рождения впервые, а праздновать в течение двух выходных — 7 и 8 сентября.

«Киевский Монмартр» отмечает свою 275 годовщину, а вынашивали идею «именин» четыре года. За это время были подготовлены условия для их проведения (преобразилась лестница Пейзажки, вырисовался фундамент Десятинной церкви, появилась Аллея художников). В ближайшую субботу-воскресенье Андреевский превратится в платформу креативной свободы, где задуман фестиваль уличных искусств. Каждый гость сможет стать творцом праздника «Единства в разнообразии». Он будет интересен как взрослым, так и детям. Здесь предусмотрены выставки художественных работ, конкурсы, встречи, также можно будет услышать мистические истории, связанные с многопрофильной жизнью улицы. Кафе и рестораны, детская зона, выставки, клоуны, артисты, ярмарка — всё это будет на Андреевском спуске. Так что стоит настроиться на праздник, прихватив фото- или видеоаппаратуру, чтобы поснимать на память.

Для справки Некоторые краеведы считают, что дорога, названная впоследствии Андреевским спуском, была прорыта в перемычке между горами Воздыхальницей и Замковой, когда там стоял замок, построенный, возможно, литовцами. По древним описаниям земель и запискам путешественников, сначала спуск был узким, неровным и неудобным. К его застройке приступили в XVIII столетии, а особенно активизировались застройщики в конце XIX -начале XX веков. В 1928—1942 годах спуск носил имя Ливера (в честь Григория Ливера — секретаря Подольского райкома партии в 1917—1918 годах). Сегодня Андреевский спуск — улица-музей, одна из главных туристических достопримечательностей столицы. Здесь жили и работали многие известные ученые, писатели, композиторы, художники, скульпторы.

7 сентября в Киеве запланировано еще одно интересное мероприятие: на улице Бульварно-Кудрявской (бывшая Воровского) пройдет винтажный фестиваль Senka, посвященный находившемуся здесь Сенному рынку. Построили его в 1958 году. Сенной рынок был очень популярен среди киевлян (в основном благодаря перекупщикам импортных остродефицитных товаров и блошиному рынку). В советскую эпоху здесь торговали сельхозпродукцией. Киев утратил это сооружение в годы независимости Украины: в 2005-м под предлогом аварийности здание снесли. А на этой территории выросли многоэтажки.

Винтажный фестиваль Urban Nostalgic Experience Senka проведут в сквере — недалеко от застройки. Организаторы, вдохновленные воспоминаниями прошлых лет, стремятся напомнить о Киеве эпохи детства и юности многих его жителей, об утраченных и существующих памятниках.

Вход свободный с 12:00 до 20:00. Обещают музыкальное сопровождение, ярмарку, мастер-классы, детскую зону, фуд-корт и многое другое.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что недавно на углу Андреевского спуска и улицы Боричев Ток установили памятник знаменитому эстрадному исполнителю, киноактеру, поэту и композитору Александру Вертинскому.

«ФАКТЫ» также писали, что в Киеве разработали «умный» туристический маршрут «Тропа по Андреевскому спуску». В него включены 14 описаний экскурсионных объектов. На исторической улице Подола в брусчатку вмонтировали QR-коды — матричные коды с подробным описанием расположенных поблизости объектов.

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