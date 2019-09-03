Массовое отравление шаурмой под Одессой: у 40 человек обнаружена опасная инфекция

Происшествия

Во вторник, 3 сентября, стала известна причина массового отравления шаурмой в поселке Авангард Одесской области. Как сообщила журналистам главврач Одесской городской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова, у госпитализированных людей выявлен сальмонеллез. «Диагноз установлен, мы получили лабораторные исследования, подтверждающие, что это сальмонеллез», — сказала она, отметив, что с 31 августа по 2 сентября в инфекционную больницу обратился 41 человек, из которых один от госпитализации отказался. В числе отравившихся — десять детей в возрасте от трех до 17 лет. Все ели шаурму, купленную в одной торговой точке.

Люди поступили с клиникой острой кишечной инфекцией: высокая температура, интоксикация, рвота, жидкий стул, боли в животе. На данный момент в больнице остаются 23 человека, из них четверо — дети.

Напомним, 2 сентября полиция открыла уголовное производство по факту массового отравления шаурмой в торговом павильоне в поселке Авангард Овидиопольского района. Вчера на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщалось о 37 госпитализированных.

Напомним, недавно активисты показали, из чего и в каких условиях делают шаурму в Одессе. Правда, и в других городах ситуация не лучше. Так, 3 сентября «ФАКТЫ» сообщили о массовом отравлении шаурмой в Киеве — на улице Борщаговской. На больничные койки попали студенты одного из вузов. А ранее люди отравились в Днепре, где мясо поднимали прямо с пола.

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