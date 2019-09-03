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В России умерла известная актриса и героиня легендарной песни Высоцкого

13:47 3 сентября 2019 249
Зинаида Славина
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В Москве умерла советская и российская актриса Зинаида Славина, сыгравшая в фильмах «Иван да Марья», «Дорога к морю» и других.

Славина

Актрисе было 79 лет, причина смерти не уточняется.

Славина

На сайте «Содружества актеров Таганки» отмечается, что дата и место похорон артистки станут известны позднее.

Славина долгие годы выступала в Театре на Таганке. Она также снялась в нескольких десятках фильмов. Среди них — Бой на перекрестке, «Происшествие, которого никто не заметил», «Сергей Лазо», «Салют, Мария!», «Новенькая», «О друзьях-товарищах», «Жил человек», «Мартин Иден», «Софья Перовская» и многие другие.

Славина

В театре она долгое время играла с Владимиром Высоцким. Он называл ее любимой актрисой и даже сделал героиней песни «Диалог у телевизора».

Напомним, что 29 августа в Москве умер актер Александр Числов.

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