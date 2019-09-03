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В России умерла известная актриса и героиня легендарной песни Высоцкого
В Москве умерла советская и российская актриса Зинаида Славина, сыгравшая в фильмах «Иван да Марья», «Дорога к морю» и других.
Актрисе было 79 лет, причина смерти не уточняется.
На сайте «Содружества актеров Таганки» отмечается, что дата и место похорон артистки станут известны позднее.
Славина долгие годы выступала в Театре на Таганке. Она также снялась в нескольких десятках фильмов. Среди них — Бой на перекрестке, «Происшествие, которого никто не заметил», «Сергей Лазо», «Салют, Мария!», «Новенькая», «О друзьях-товарищах», «Жил человек», «Мартин Иден», «Софья Перовская» и многие другие.
В театре она долгое время играла с Владимиром Высоцким. Он называл ее любимой актрисой и даже сделал героиней песни «Диалог у телевизора».
Напомним, что 29 августа в Москве умер актер Александр Числов.
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