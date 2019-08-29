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Умер известный российский актер
Известный советский и российский актер кино и ТВ Александр Числов умер в московской больнице на 55-м году жизни.
Как информирует российский «Пятый канал», о смерти Числова сообщил его друг — актер Денис Сердюков.
По словам Сердюкова, Числов умер в реанимации 33-й больницы в Сокольниках в Москве, куда его госпитализировали с подозрением на пневмонию.
Отмечается, что причиной смерти актера стало обострение пневмонии. А вот по информации канала, у Числова был диагноз ВИЧ.
В фильмографии Числова — 200 ролей, большинство — эпизодические. Он снимался в картинах «Интерны», «Не родись красивой», «Кровавая барыня», «Профиль убийцы», «Участок», «Заколдованный участок», «Инквизитор», «Легенда № 17», «Самый лучший фильм», «МУР есть МУР», «Петербургские тайны», «Воровка», «Каменская» и других.
По слухам, Числов злоупотреблял алкоголем. Летом он появился на программе Андрея Малахова «Прямой эфир» и рассказал, что его хотят отравить, чтобы отнять квартиру. Актер так боялся отравления, что 10 дней ничего не ел и не пил.
Напомним, ранее умер российский актер Виктор Власов, который играл в картинах «Исаев», «Следствие ведут Знатоки» и других.
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