25.10 / 25.35 27.43 / 27.85
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

Продуктовые ярмарки в Киеве до 8 сентября: названы адреса

14:28 3 сентября 2019 61
Арбузы на продуктовой ярмарке в Киеве
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

На продуктовых ярмарках в Киеве мелкие агрохозяйства, предприниматели, представители перерабатывающих предприятий и фермеры предлагают горожанам овощи, фрукты, бакалею, яйца, мед, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие изделия. А те родители, кто не успел полностью собрать ребенка в школу, могут найти в торговых рядах и школьные товары.

Ярмарки работают в основном до 16:00—17:00 во многих районах Киева.

3 сентября (вторник)

в Голосеевском — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;

  • в Дарницком — на улице Е. Харченко, 41−47, на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;
  • в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
  • в Шевченковском районе — в проезде возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94, на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера),

4 сентября (среда)

  • в Голосеевском — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;
  • в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
  • в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.

5 сентября (четверг)

  • в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
  • в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина, на улице Е. Харченко, 41−47;
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;
  • в Подольском — на улице Оболонской, 23−35.

6 сентября (пятница)

  • в Голосеевском районе— на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
  • в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на улице А. Ахматовой, 31;
  • в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Шолом Алейхема (между улицами Милютенко и Кубанской Украины);
  • в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
  • в Подольском — на улице Полковой, 72;
  • в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), в переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);
  • в Шевченковском — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Деревлянской, 16−20, в пределах улицы Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94, на улице Ружинской, 16−18 (возле сквера).

7 сентября (суббота)

  • в Голосеевском — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
  • в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улицах Закревского (между просп. В. Маяковского, 2а и улицей Т. Драйзера), Кубанской Украины (в границах улицы Космонавта Волкова и просп. Лесного); Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на улице Шамо, 2−12;
  • в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (в границах улиц Донца и Героев Севастополя, 35а);

8 сентября (воскресенье)

  • в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Василия Касияна);
  • в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • в Соломенском — на улице Пулюя, 5.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Киевский метрополитен постепенно отказывается от жетонов. Проезд общественном транспорте можно оплатить бесконтактной картой, которые уже давно есть в продаже. Отдельные категории граждан имеют право воспользоваться «Карточкой киевлянина». Что грозит льготнику, если при проверке выяснится, что по его карте ездит другой человек, читайте здесь.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер