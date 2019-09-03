Клуб потребителей

Продуктовые ярмарки в Киеве до 8 сентября: названы адреса

На продуктовых ярмарках в Киеве мелкие агрохозяйства, предприниматели, представители перерабатывающих предприятий и фермеры предлагают горожанам овощи, фрукты, бакалею, яйца, мед, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие изделия. А те родители, кто не успел полностью собрать ребенка в школу, могут найти в торговых рядах и школьные товары.

Ярмарки работают в основном до 16:00—17:00 во многих районах Киева.

3 сентября (вторник)

в Голосеевском — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;

в Дарницком — на улице Е. Харченко, 41−47, на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

— на улице Е. Харченко, 41−47, на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина; в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

— на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»); в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;

— на улице Ивана Микитенко, 21−27; в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;

— на улице Оболонской, 23−35; в Шевченковском районе — в проезде возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94, на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера),

4 сентября (среда)

в Голосеевском — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;

— на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47; в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

— на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»); в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

— на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»); в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

— на проспекте Соборности, 2−20; в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.

5 сентября (четверг)

в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

— на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской); в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина, на улице Е. Харченко, 41−47;

— на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина, на улице Е. Харченко, 41−47; в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

— на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»); в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;

— на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а; в Подольском — на улице Оболонской, 23−35.

6 сентября (пятница)

в Голосеевском районе — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

— на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53; в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на улице А. Ахматовой, 31;

— на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на улице А. Ахматовой, 31; в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Шолом Алейхема (между улицами Милютенко и Кубанской Украины);

— на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Шолом Алейхема (между улицами Милютенко и Кубанской Украины); в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;

— на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74; в Подольском — на улице Полковой, 72;

— на улице Полковой, 72; в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), в переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);

— на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), в переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской); в Шевченковском — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Деревлянской, 16−20, в пределах улицы Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94, на улице Ружинской, 16−18 (возле сквера).

7 сентября (суббота)

в Голосеевском — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

— на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской; в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

— на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»); в Деснянском — на улицах Закревского (между просп. В. Маяковского, 2а и улицей Т. Драйзера), Кубанской Украины (в границах улицы Космонавта Волкова и просп. Лесного); Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

— на улицах Закревского (между просп. В. Маяковского, 2а и улицей Т. Драйзера), Кубанской Украины (в границах улицы Космонавта Волкова и просп. Лесного); Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»); в Днепровском — на улице Шамо, 2−12;

— на улице Шамо, 2−12; в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (в границах улиц Донца и Героев Севастополя, 35а);

8 сентября (воскресенье)

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Василия Касияна);

— на улице Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Василия Касияна); в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

— на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»); в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

— на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»); в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

— на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской); в Соломенском — на улице Пулюя, 5.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Киевский метрополитен постепенно отказывается от жетонов. Проезд общественном транспорте можно оплатить бесконтактной картой, которые уже давно есть в продаже. Отдельные категории граждан имеют право воспользоваться «Карточкой киевлянина». Что грозит льготнику, если при проверке выяснится, что по его карте ездит другой человек, читайте здесь.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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