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Политика

Молодо-зелено: правительство Украины установило европейский рекорд

15:34 3 сентября 2019 139
Кабмин Гончарука
Инф. «ФАКТОВ»

Новый Кабинет министров Украины во главе с самым молодым за историю страны 35-летним премьером Алексеем Гончаруком стал самым молодым в Европе.

Как сообщает «Немецкая волна», средний «возраст Кабмина» — 39 лет. Наиболее близкий по этому показателю к украинскому Кабинету министров находится правительство Армении, где средний возраст чиновников составляет около 40 лет.

При этом новые украинские чиновники младше на шесть — десять лет своих коллег из Беларуси, Финляндии и стран Балтии, и на 20 лет — чиновников Испании и Португалии. Издание подсчитало, что вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров (28 лет) вдвое младше правительства Франции с показателем среднего возраста чиновников в 56 лет.

В связи с этим издание приводит мнение немецкого политолога Андре Гертеля, который хоть и считает, что такое омоложение власти соответствует запросу украинского общества и дает шансы на новую динамику реформ, но отмечает, что Кабмину Гончарука следовало бы заручиться поддержкой нескольких опытных «государственных мужей» с хорошим административным опытом.

«Существует достаточно высокий риск, что анонсированные быстрые реформы будут внедряться непрофессионально», — отметил он и обратил внимание на то, что в команде Зеленского «все делается преимущественно для внешнего эффекта».

Материал «Кабмин в лицах: появился полный состав нового правительства Украины (фото)» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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