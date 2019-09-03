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Молодо-зелено: правительство Украины установило европейский рекорд
Новый Кабинет министров Украины во главе с самым молодым за историю страны 35-летним премьером Алексеем Гончаруком стал самым молодым в Европе.
Как сообщает «Немецкая волна», средний «возраст Кабмина» — 39 лет. Наиболее близкий по этому показателю к украинскому Кабинету министров находится правительство Армении, где средний возраст чиновников составляет около 40 лет.
При этом новые украинские чиновники младше на шесть — десять лет своих коллег из Беларуси, Финляндии и стран Балтии, и на 20 лет — чиновников Испании и Португалии. Издание подсчитало, что вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров (28 лет) вдвое младше правительства Франции с показателем среднего возраста чиновников в 56 лет.
В связи с этим издание приводит мнение немецкого политолога Андре Гертеля, который хоть и считает, что такое омоложение власти соответствует запросу украинского общества и дает шансы на новую динамику реформ, но отмечает, что Кабмину Гончарука следовало бы заручиться поддержкой нескольких опытных «государственных мужей» с хорошим административным опытом.
«Существует достаточно высокий риск, что анонсированные быстрые реформы будут внедряться непрофессионально», — отметил он и обратил внимание на то, что в команде Зеленского «все делается преимущественно для внешнего эффекта».
Материал «Кабмин в лицах: появился полный состав нового правительства Украины (фото)» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!