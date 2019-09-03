Известный украинский форвард сменил Испанию на Турцию (фото)

Спорт

34-летний нападающий Евгений Селезнев, имеющий в своем активе 57 матчей (11 мячей) в составе национальной сборной Украины, подписал контракт с новым клубом.

Форвард, последнее время выступавший во втором испанском дивизионе за «Малагу» (12 матчей, ни одного гола), стал игроком турецкого «Бурсаспора», выступающего во втором дивизионе. О подробностях сделки не сообщается.

Ранее украинский футболист уже играл в Турции, проведя за «Карабюкспор» и «Акхисар Беледиеспор» в высшей лиге страны в общей сложности 64 матча, в которых забил 22 мяча. В составе последних стал обладателем Кубка и Суперкубка Турции в 2018 году.

В 2018 году Селезнев выиграл Кубок и Суперкубок Турции в составе "Акхисар Беледиеспор"

Отметим, что после трех туров во втором дивизионе «Бурсаспор», еще в 2010 году становившийся чемпионом страны и выступавший в Лиге чемпионов, набрал шесть очков (разница мячей — 5:4) и занимает четвертое место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка подписал трехлетний контракт с «Шахтером».

Фото 1927.kiev.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter