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Известный украинский форвард сменил Испанию на Турцию (фото)
34-летний нападающий Евгений Селезнев, имеющий в своем активе 57 матчей (11 мячей) в составе национальной сборной Украины, подписал контракт с новым клубом.
Форвард, последнее время выступавший во втором испанском дивизионе за «Малагу» (12 матчей, ни одного гола), стал игроком турецкого «Бурсаспора», выступающего во втором дивизионе. О подробностях сделки не сообщается.
Ранее украинский футболист уже играл в Турции, проведя за «Карабюкспор» и «Акхисар Беледиеспор» в высшей лиге страны в общей сложности 64 матча, в которых забил 22 мяча. В составе последних стал обладателем Кубка и Суперкубка Турции в 2018 году.
Отметим, что после трех туров во втором дивизионе «Бурсаспор», еще в 2010 году становившийся чемпионом страны и выступавший в Лиге чемпионов, набрал шесть очков (разница мячей — 5:4) и занимает четвертое место.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка подписал трехлетний контракт с «Шахтером».
Фото 1927.kiev.ua
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