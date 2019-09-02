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Спорт

Коноплянка стал футболистом «Шахтера» (фото)

19:34 2 сентября 2019 37
Евгений Коноплянка
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Один из лидеров сборной Украины полузащитник Евгений Коноплянка, которому 29 сентября исполнится 30 лет, в последний день действия трансферного окна в Украине заключил контракт на три года с донецким «Шахтером», которому предстоит старт в Лиге чемпионов.

Евгений Коноплянка и генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин после подписания контракта

Напомню, что воспитанник кировоградского футбола подался на легионерские хлеба в 2015 году после того, как «Днепр» сыграл в финале Лиги Европы с «Севильей» (2:3). Именно в этот испанский клуб полузащитник перебрался летом 2015-го. Но уже через год Коноплянке, выигравшему в футболке «Севильи» Лигу Европы, пришлось сменить футбольную прописку на немецкий «Шальке» (за 12,5 млн евро). Но твердым игроком «основы» игроку не удалось стать и в Германии (в прошлом сезоне — всего один мяч и одна голевая передача в 13 поединках чемпионата страны), хотя в его послужном списке значится звание вице-чемпиона бундеслиги-2017/2018.

В футболке сборной Украины Евгений Коноплянка провел 82 поединка и забил 21 мяч. В понедельник, 2 сентября, футболист прибыл в лагерь «желто-синих» для подготовки к отборочному поединку Евро-2020 против Литвы (7 сентября в Вильнюсе) и товарищескому матчу с Нигерией (10 сентября в Днепре).

Вместе с Евгением, не сыгравшим в этом сезоне еще ни минуты, в Украину переедут его супруга Виктория и двое детей — 4-летняя Злата и 2-летний Дамир.

Евгений Коноплянка с детьми

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Коноплянка проявил свои кулинарные способности.

Фото ФК «Шахтер», Instagram

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