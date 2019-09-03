Цель «дела «Роттердам +» — льготные тарифы для бизнеса Коломойского, — СМИ

Деньги

Делом «Роттердам+» Игорь Коломойский добивается льготных тарифов на электроэнергию для своих предприятий. Об этом говорится в статье интернет-издания «Главком» «Наступление Коломойского. Почему антикоррупционные органы помогают олигарху?».

«Для чего тогда наш герой спускается на более низкий „левел“ и объявляет войну, скажем, Дмитрию Вовку и членам НКРЭКУ? Бизнесмен, который воюет с госменеджментом, выглядит несолидно. Пожалуй, Вовк раздражает его заявлениями о том, что цель давления в рамках дела „Роттердам+“ — это получить льготные тарифы на электроэнергию для своих энергонеэффективних устаревших ферросплавных заводов, в себестоимости которых затраты на электроэнергию составляют 50%», — говорится в материале.



Автор напомнил, что во времена правительства Азарова предприятия бизнесмена получали электроэнергию на льготных условиях, а после их отмены бизнес Коломойского только за два года (2016−2017) потерял 4 миллиарда гривен. Поэтому сейчас он давит делом «Роттердам+», пытаясь вернуть льготы для своего бизнеса.



«В суровые времена Януковича, в частности в 2013 году, эти заводы сэкономили благодаря льготному тарифу почти 2 млрд грн ($ 250 млн). Инвестобязательства по энергосбережению на 161 млн грн ($ 20 млн) не были выполнены. Когда тарифы выросли, расходы ферросплавных заводов только за 2016−2017 годы дополнительно выросли на 4 млрд грн», — говорится в статье.



Напомним, ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что бизнесмен Игорь Коломойский за период действия прозрачного ценообразования на электроэнергию потерял значительную часть прибыли от энергоемких ферросплавных предприятий.



Генеральный секретарь Европейской ассоциации угля и лигнита EURACOAL Брайан Риккетс выразил мнение, что введение импортного паритета при ценообразовании на уголь было единственно верным решением для Украины, а привязка к индексу API2 (цена в порту Роттердам) абсолютно корректна.



24 марта 2017 года НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу «Роттердам+».

8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому «делу «Роттердам+». Относительно каждого из шести человек суд отказал НАБУ в ходатайстве о заключении под стражу.

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