Украина

"Непревзойденная операция" ВСУ: в сети показали видео уничтожения дома одного из "министров" боевиков "ДНР"

На Донбассе в городе Ясиноватая на оккупированной территории сгорел дом так называемого «министра внутренних дел» «ДНР» Алексея Дикого. Украинские военные смогли заснять на видео пожар, а волонтеры фонда «Повернись живым» поделились подробностями непревзойденной операции ВСУ.

«Обычно оккупанты во всех своих бедах обвиняют украинские ДРГ, но не в этот раз. Такой наглости они не ожидали, поэтому решили вообще замолчать этот факт. Благодаря людям, которые помогают нашему фонду, военные могли снять на видео результат непревзойденной операции. Наслаждайтесь и не забывайте помогать армии, охраняющей ваш покой», — напоминают волонтеры.

Напомним, ранее ВСУ не дали боевикам восстановить позицию под Ясиноватой, а в окрестностях города был уничтожен ДОТ оккупантов.

Как сообщали «ФАКТЫ», на шестом году боевых действий на Донбассе пособник оккупантов Александр Ходаковский неожиданно признался, что после захвата боевиками города Ясиноватая именно группировки Ходаковского ответственны за обстрелы Донецка реактивными снарядами в 2014 году.

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