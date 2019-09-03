Украина

Прокуратура вызвала на допрос руководителей всех таможен: что хочет узнать

9−10 сентября прокуратура Киевской области вызывает на допрос бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова, а также бывших и действующих руководителей всех таможен.

О внезапном интересе прокуратуры к таможенникам сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники. Прокуратурой расследуется дело о крупной растрате бюджетных средств бывшим руководством фискальной службы (в состав которой входят и таможенные структуры). Суть претензий следствия состоит в том, что руководство таможни заключило договор с частной фирмой о юридическом сопровождении. Внештатных специалистов привлекли, хотя у фискальной службы есть собственные юристы.

Пока что бывшее руководство таможни и ее областных подразделений вызывают на допрос в качестве свидетелей.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований также заинтересовалась финансовыми транзакциями крупнейших таможен.

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