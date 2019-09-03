Спорт

Свитолина второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом женском рейтинге, вышла в полуфинал заключительного турнира серии «Большого шлема» в нынешнем году — Открытого чемпионата США (US Open).

Наша соотечественница встречалась с британкой Йоханной Контой (16-я), которую может назвать удобной соперницей для себя. Ранее теннисистки четырежды пересекалась в официальных турнирах, и во всех поединках побеждала Элина: в 2013-м в израильском Эйлате — 2:0 (6:3, 6:1), в 2016-м в китайском Чжухае — 2:1 (2:6, 6:1, 6:4), в 2018-м в австралийском Брисбене соперница не доиграла матч при счете 1:1 (1:6, 7:6, 3:2) и в том же году в канадском Монреале — 2:0 (6:3, 6:4).

Успешно прошел и отчетный матч для Свитолиной. В первом сете украинка взяла два гейма на подачах соперницы и выиграла первый сет, а во втором раунде сыграла дисциплинированно и, допустив меньшее количество ошибок, довела поединок до общей победы — 6:4, 6:4.

Отметим, что Свитолина лишь второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира серии «Большого шлема» — первый раз был два месяца назад, в июле, на Уимблдоне, где Элина проиграла будущей победительнице румынке Симоне Халеп.

За свое успешное выступление на кортах Нью-Йорка наша соотечественница заработала 960 тысяч долларов призовых. В следующем матче ее ожидает встреча с победительницей пары Серена Уильямс (США, 8-я) — Ван Цян (Китай, 18-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина впервые в карьере добралась до четвертьфинала Открытого чемпионата США.

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