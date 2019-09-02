Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open: видеообзор матча

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом женском рейтинге, продолжает побеждать на Открытом чемпионате США (US Open) — последнем в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» с общим призовым фондом более 57 млн долларов.

Соперницей нашей соотечественницы в четвертом раунде была американка Мэдисон Киз (9-я). Теннисистки ранее пересекались на кортах трижды: два раза победа была за американкой (в 2015-м в Нью-Хэйвене и в 2017-м на US Open), один — за Элиной (в 2019-м на Открытом чемпионате Австралии).

Наша теннисистка дисциплинированно отыграла на протяжении всего отчетного поединка, который, к слову, проводился в день рождения ее бойфренда Гаэля Монфиса, и для общей победы Элине хватило по одному взятому гейму на подачах соперницы в каждом из сетов — итоговый счет 7:5, 6:4 в пользу украинки.

«Сегодня я действительно хорошо подавала, также я отлично работала ногами, очень довольна, насколько стабильно я отыграла в этом поединке. Старалась быть очень сфокусированной, это действительно была для меня дополнительная мотивация. Наши тренировки помогают мне в работе ног, мой тренер Эндрю Беттлс качественно выполняет свою работу. Он всегда готов помочь, всегда с тобой, когда у тебя плохое настроение. Так что я очень рада, что мы работаем в верном направлении», — поделилась наша теннисистка своими эмоциями сразу после матча.

Впервые в карьере выйдя в четвертьфинал US Open, Свитолина заработала 500 тысяч долларов призовых и стала третьей украинкой в истории, кому удавалось добраться до этой стадии на турнире — ранее этот барьер покорялся Катерине Бондаренко в 2009-м и Лесе Цуренко в 2018-м. Следующей соперницей лучшей теннисистки Украины станет британка Йоханна Конта (16-я), которая в своем поединке обыграла третью ракетку мира чешку Каролину Плишкову — 6:7 (1), 6:3, 7:5.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина разгромила Ястремскую в «украинском дерби» на US Open.

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