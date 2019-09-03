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SIM-карты — только по паспорту: из Рады отозвали законопроект, возмутивший общественность
Из Верховной Рады отозвали законопроект 1083, вносивший кардинальные новшества в сферу мобильной связи. После возмущения общественности скандальный проект решено направить на доработку.
Законопроект «Об электронных коммуникациях» был подан депутатами фракции «Слуга народа». В Раде документ появился 29 августа. За неполную неделю предложения депутатов уже окрестили «мобильным ГУЛАГом». Представители отрасли отмечали, что украинские законодатели в своем стремлении все зарегулировать превзошли российскую Госдуму и жесткие законы, действующие в РФ.
Законопроектом предлагалась регистрация абсолютно всех абонентов мобильной связи с привязкой SIM-карты к паспорту. Свои личные данные владелец «симки» должен в обязательном порядке передать оператору. С 2024 года предполагалось окончательно избавиться от такой категории, как незарегистрированные абоненты.
Также предполагалось снова возобновить работу над единым реестром телефонных идентификаторов (IMEI-кодов). Законопроект давал разрешение операторам связи блокировать телефон с неподтвержденным кодом IMEI. Предполагалось, что таким образом рынок мобильных устройств очистится от «серых» смартфонов, но у пользователей возникли обоснованные сомнения, что дело ограничится борьбой с контрабандистами. Критики нового проекта указывали, что с базой данных IMEI и базой личных данных владельцев SIM-карт есть все возможности для тотальной слежки за любым из абонентов.
Напомним, после прихода к власти команды нового президента было заявлено, что теперь Украину ждет «смартфонизация» и «диджитализация». В правительстве даже появился министр по цифровой трансформации. Тем не менее пока инициатива «Государство в смартфоне» не подкреплена какими-либо конкретными планами.
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