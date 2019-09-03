Происшествия

Грузовик налетел на маршрутку под Ивано-Франковском: есть жертвы (фото, видео)

Смертельное ДТП случилось в Прикарпатье возле села Боднарив Ивано-Франковской области. Пассажирский микроавтобус столкнулся с фурой, водитель грузового автомобиля с места ДТП скрылся.

Маршрутка везла людей из областного центра в Калуш. После столкновения с фурой одна пассажирка погибла на месте ДТП, еще двое — женщина 52 лет и мужчина 44 лет — получили травмы. Пострадали те, кто сидел в задней части автобуса в левом ряду.

Как сообщают ивано-франковские СМИ, водителя фуры удалось разыскать — он пытался затаиться в городе, но не смог, потому что попал в еще одно ДТП. Нарушителем оказался 60-летний житель Тернополя.

Напомним, среди самых распространенных причин аварий в Украине в тройку входят превышение скорости водителями, вождение в нетрезвом виде, нарушение правил при обгоне, при проезде перекрестков.

Фото galka.if.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter