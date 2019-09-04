Пуговка из «Папиных дочек» подросла и решила «завязать» с актерством (фото)

Шоу-бизнес

Поклонники некогда популярного сериала «Папины дочки» хорошо помнят Екатерину Старшову, сыгравшую одну из главных ролей — роль Пуговки. Но даже они сегодня вряд ли бы узнали ее на улице: Катя стала взрослой 17-летней девушкой, притом студенткой.

Она поступила в один из самых престижных учебных заведений России — МГУ, но выбрала при этом факультет фундаментальной медицины. В понедельник у нее уже был первый учебный день в университете.

«Подрастающий аптекарь»,— таким образом девушка представила себя в Сети. Для фанатов актрисы такой ее выбор был неожиданностью. Но самые верные из них, следившие за многочисленными интервью Екатерины, знали, что она давно увлекается медициной. Фолловеры поддержали ее намерения и поздравили с началом нового жизненного этапа.

Другой страстью Кати является фигурное катание — она играла в театре на льду «Алеко» и даже получила несколько кубков на соревнованиях. Старшовой нередко давали главные роли в постановках. Тем не менее, ей пришлось уйти из театра, чтобы посвятить себя медицине и не отвлекаться от учебы.

Известно, что актриса не любит чрезмерного внимания к своей персоне, однако она не исключает тот факт, что однажды еще сыграет в кино.

По мнению поклонников, идти учиться на актрису или становиться режиссером Екатерине не захотелось из-за того, что она еще в детстве «наелась» славы и сейчас к ней уже не стремится.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», еще одна героиня популярного сериала «Папины дочки» — Мирослава Карпович — также не перестает удивлять поклонников. Недавно она порадовала фанатов обнаженными фото.

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