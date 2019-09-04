- 01:57 Пластика или любовник? 43-летняя Жади из «Клона» внезапно «помолодела»
- 01:24 Полная безнадега: жители ОРДЛО рассказали о ситуации на оккупированных территориях
- 00:57 Пуговка из «Папиных дочек» подросла и решила «завязать» с актерством
- 00:25 Чудесное избавление: 10-летней девочке вырезали огромную двухкилограммовую опухоль с зубами и волосами
- 03.09 23:55 Украинского школьника признали одним из лучших в мире знатоков географии
- 03.09 23:49 Очень горячо: Оля Полякова показала пышную грудь
- 03.09 23:25 В Киеве начались массовые проверки производителей шаурмы из-за зафиксированных случаев отравления
- 03.09 22:49 Грузовик налетел на маршрутку под Ивано-Франковском: есть жертвы
- 03.09 22:39 Бесконечность: в Катаре представили официальную эмблему ЧМ-2022
- 03.09 22:15 На турецком курорте погиб еще один ребенок из России
- 03.09 21:48 Родная мать держала сына-инвалида на цепи: подробности шокирующей истории
- 03.09 21:23 Маленькая бельгийская принцесса пришла в школу в украинской вышиванке
Пуговка из «Папиных дочек» подросла и решила «завязать» с актерством (фото)
Поклонники некогда популярного сериала «Папины дочки» хорошо помнят Екатерину Старшову, сыгравшую одну из главных ролей — роль Пуговки. Но даже они сегодня вряд ли бы узнали ее на улице: Катя стала взрослой 17-летней девушкой, притом студенткой.
Она поступила в один из самых престижных учебных заведений России — МГУ, но выбрала при этом факультет фундаментальной медицины. В понедельник у нее уже был первый учебный день в университете.
«Подрастающий аптекарь»,— таким образом девушка представила себя в Сети. Для фанатов актрисы такой ее выбор был неожиданностью. Но самые верные из них, следившие за многочисленными интервью Екатерины, знали, что она давно увлекается медициной. Фолловеры поддержали ее намерения и поздравили с началом нового жизненного этапа.
Другой страстью Кати является фигурное катание — она играла в театре на льду «Алеко» и даже получила несколько кубков на соревнованиях. Старшовой нередко давали главные роли в постановках. Тем не менее, ей пришлось уйти из театра, чтобы посвятить себя медицине и не отвлекаться от учебы.
Известно, что актриса не любит чрезмерного внимания к своей персоне, однако она не исключает тот факт, что однажды еще сыграет в кино.
По мнению поклонников, идти учиться на актрису или становиться режиссером Екатерине не захотелось из-за того, что она еще в детстве «наелась» славы и сейчас к ней уже не стремится.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», еще одна героиня популярного сериала «Папины дочки» — Мирослава Карпович — также не перестает удивлять поклонников. Недавно она порадовала фанатов обнаженными фото.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!