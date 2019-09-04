25.09 / 25.34 27.42 / 27.84
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Пуговка из «Папиных дочек» подросла и решила «завязать» с актерством (фото)

0:57 4 сентября 2019 56
Катя Старшова
Инф. «ФАКТОВ»

Поклонники некогда популярного сериала «Папины дочки» хорошо помнят Екатерину Старшову, сыгравшую одну из главных ролей — роль Пуговки. Но даже они сегодня вряд ли бы узнали ее на улице: Катя стала взрослой 17-летней девушкой, притом студенткой.

Она поступила в один из самых престижных учебных заведений России — МГУ, но выбрала при этом факультет фундаментальной медицины. В понедельник у нее уже был первый учебный день в университете.

«Подрастающий аптекарь»,— таким образом девушка представила себя в Сети. Для фанатов актрисы такой ее выбор был неожиданностью. Но самые верные из них, следившие за многочисленными интервью Екатерины, знали, что она давно увлекается медициной. Фолловеры поддержали ее намерения и поздравили с началом нового жизненного этапа.

Другой страстью Кати является фигурное катание — она играла в театре на льду «Алеко» и даже получила несколько кубков на соревнованиях. Старшовой нередко давали главные роли в постановках. Тем не менее, ей пришлось уйти из театра, чтобы посвятить себя медицине и не отвлекаться от учебы.

Известно, что актриса не любит чрезмерного внимания к своей персоне, однако она не исключает тот факт, что однажды еще сыграет в кино.

По мнению поклонников, идти учиться на актрису или становиться режиссером Екатерине не захотелось из-за того, что она еще в детстве «наелась» славы и сейчас к ней уже не стремится.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», еще одна героиня популярного сериала «Папины дочки» — Мирослава Карпович — также не перестает удивлять поклонников. Недавно она порадовала фанатов обнаженными фото.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер