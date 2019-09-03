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"Волочкова застрелилась": звезда "Папиных дочек" села на шпагат с котом (фото)
Российская модель и актриса Мирослава Карпович, популярность которой принесла роль сериале «Папины дочки», недавно порадовала поклонников обнаженными фото, а сейчас показала, как сидит на шпагате с котом.
«КОТОЙОГА. Фигура номер 1 — „поза кошки“», — подписала она фото, а также спросила, делают ли ее подписчики зарядку с питомцами.
На фото 33-летняя звезда «Папиных дочек» демонстрирует растяжку на фоне гор.
«Волочкова застрелилась», «Мира, у вас великолепная растяжка. Волочкова отдыхает», «Какие вы с котиком милые», «Мне кажется, кот не выглядит таким довольным, как вы», — пишут комментаторы, отмечая, что Мирослава очень талантливая девушка.
Напомним, ранее украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик восхитила фирменным шпагатом.
Также шпагат показала украинская певица Светлана Лобода.
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