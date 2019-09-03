25.09 / 25.34 27.42 / 27.84
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Волочкова застрелилась": звезда "Папиных дочек" села на шпагат с котом (фото)

17:22 3 сентября 2019 778
Карпович
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская модель и актриса Мирослава Карпович, популярность которой принесла роль сериале «Папины дочки», недавно порадовала поклонников обнаженными фото, а сейчас показала, как сидит на шпагате с котом.

«КОТОЙОГА. Фигура номер 1 — „поза кошки“», — подписала она фото, а также спросила, делают ли ее подписчики зарядку с питомцами.

Карпович

На фото 33-летняя звезда «Папиных дочек» демонстрирует растяжку на фоне гор.

Карпович

«Волочкова застрелилась», «Мира, у вас великолепная растяжка. Волочкова отдыхает», «Какие вы с котиком милые», «Мне кажется, кот не выглядит таким довольным, как вы», — пишут комментаторы, отмечая, что Мирослава очень талантливая девушка.

Напомним, ранее украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик восхитила фирменным шпагатом.

Также шпагат показала украинская певица Светлана Лобода.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер