Пластика или любовник? 43-летняя Жади из «Клона» внезапно «помолодела» (фото)

Шоу-бизнес

Звезда популярного бразильского сериала «Клон» Джованна Антонелла внезапно стала выглядеть как минимум на десять лет моложе, хотя ранее 43-летняя актриса никогда не стеснялась показывать свое лицо без макияжа, в абсолютной естественности, со всеми мимическими морщинами.

Ранее поклонники признавали, что на некоторых фото их любимица выглядела старше своего возраста. Ей давали 50 и больше. Картину портили расширенные поры и плохая упругость кожи.

Но вот в одной из своих последних публикаций в Instagram все недостатки внезапно исчезли, несмотря на то, что артистка всегда рассказывала, что боится уколов и скальпеля.

Фанаты Антонелли насторожились и обрадовались преображению своей любимицы. Некоторые горячие головы предположили, что у актрисы изменились обстоятельства личной жизни и она обзавелась молодым любовником. Но их сразу же пристыдили другие поклонники: всем известно, что Джованна — мама троих детей и ведет примерный образ жизни.

Поэтому все согласились со вторым вариантом: скорее всего, звезда вколола себе ненавистный ботокс и сделала контурную пластику лица — его овал стал четче. Кроме того, губы стали объемнее, а контур их улучшился. Также, скорее всего, был проведен и аппаратный лифтинг, а возможно была и шлифовка, потому что сейчас рельеф лица у актрисы идеален.

В том, что Джованна побывала у косметолога, она не признается. Впрочем, поклонникам артистки это и не надо. Они продолжают любоваться заметно помолодевшей знаменитостью. Тем более, что актриса всегда отличалась идеально плоским животом и отсутствием жира на подкачанном теле: при росте 168 см она весит 52 кг.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году Джованна Антонелли снялась обнаженной для местного журнала Vogue. Так она попыталась привлечь внимание к проблеме рака молочной железы.

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