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Мир

Кровавый тамада: мужчина обезглавил свою жену, поющую на свадьбах, и заявил о ее пропаже

3:13 4 сентября 2019 20
Убил жену
Инф. «ФАКТОВ»

В российском городе Сочи задержали по подозрению в убийстве 46-летней жены и инсценировки ее исчезновения. Об этом со ссылкой на источники сообщает РЕН ТВ.

По одной из версий, мужчина поругался с женой, расправился с ней, спрятал тело, после чего объявил ее в розыск. В социальных сетях он распространил сообщение, будто она пропала без вести.

«Внимание, пропал человек, прошу, помогите найти. Пропала с четверга, последний раз ее видели рядом с магазином „Мастерок“, после этого телефон выключается, и никакой связи с ней нету», — написал он.

Искать женщину начали волонтеры. Ее обезглавленное тело обнаружили в ночь на 1 сентября на дне оврага в селе Красная Воля.

Сообщается, что у пары был совместный бизнес — около 20 лет они вели в регионе свадьбы. Муж был тамадой, а жена — учитель музыки в детском саду — пела во время застолий. Что предшествовало конфликту супругов, не сообщается. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Информационный ресурс напоминает, что 30 августа житель деревни Хотушь Тульской области убил свою 24-летнюю возлюбленную. Конфликт произошел из-за того, что мужчина разозлился на «пацанский» статус, который она опубликовала в социальной сети «ВКонтакте». «Слышь, мышара. Я бегать за тобой? Самооценку снизь!» — написала она.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Медина в Саудовской Аравии водитель такси выволок из своей машины шестилетнего сына пассажирки и обезглавил его на глазах у матери.

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