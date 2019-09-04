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Украина

Крыму грозит масштабная эвакуация: что произошло

7:19 4 сентября 2019 395
крым
Инф. «ФАКТОВ»

Из-за опасной экологической ситуации в Северном Крыму жителям грозит массовое переселение. Впрочем, есть и второй вариант: Россия может начать прощупывать почву по поводу возобновления подачи днепровской воды на оккупированный полуостров. Украине в этой ситуации важно твердо стоять на позиции, что россияне должны покинуть северные районы Крыма. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» озвучил доктор юридических наук, профессор Борис Бабин.

«В Крыму сейчас очень сложная ситуация в городах Армянске и Красноперекопске. Россиянам нужно уже думать, что делать. Или полностью эвакуировать жителей, оставив после себя пустыню, что свойственно политике „русского мира“, или принять наши предложения», — объяснил Бабин.

Эксперт настаивает, что такие переговоры должны касаться исключительно воды в Крым и постепенной деоккупации полуострова. Важно не привязывать этот вопрос ни к обмену заключенными, ни к ситуации на Донбассе.

«Именно по конкретной части Крыма. Вы (россияне) уходите — мы даем воду и начинаем развивать освобожденный регион украинского полуострова», — обрисовал Бабин правильную позицию Украины на переговорах.

О других особенностях переговоров с Кремлем читайте в интервью Бабина «ФАКТАМ» «У Путина не останется выбора: Украина имеет мощный козырь, который поможет вернуть Крым».

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