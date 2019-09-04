Виновницу кровавого ДТП в Харькове Зайцеву отправили в колонию

Происшествия

Алену Зайцеву, осужденную за смертельное ДТП в Харькове в 2017 году, этапировали в колонию. Отбывать наказание Зайцевой предстоит в пенитенциарном заведении города Покрова Днепропетровской области.

В Покровский исправительный центр № 79 осужденную Зайцеву перевели 2 сентября. Об этом сообщает УНН.

В Покровском центре находятся женщины, осужденные за н тяжкие преступления. Условия содержания в колонии — щадящие. При центре работает швейный цех, в котором трудятся те, кто рассчитывает на условно-досрочное освобождение. Также труд осужденных используется при работах на карьере Никопольского завода ферросплавов.

Напомним, осужденный по тому же делу Геннадий Дронов этапирован в Крюковскую исправительную колонию № 29 в Полтавской области. Там отбывают наказание мужчины, совершившее преступление по неосторожности. Больше всего в колонии осужденных за ДТП с серьезными последствиями.

Авария в Харькове случилась 18 октября 2017 года. После года судебных заседаний Зайцевой и Дронову был вынесен идентичный приговор: 10 лет лишения свободы. Апелляции осужденных были отклонены.

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