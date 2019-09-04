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Запашный перенес экстренную операцию в Германии (фото)

9:16 4 сентября 2019 12
Аскольд Запашный
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Представитель известной цирковой династии, худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный перенес срочную операцию на позвоночнике в Германии.

Об этом сам дрессировщик сообщил в своем Instagram.

Запашный

«Лишний раз убеждаюсь в актуальности слов: „Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы“. Строишь-строишь их, а через 2 дня оказываешься в больничной койке в Германии после срочной и уже 5-ой в твоей жизни операции на позвоночник», — написал он.

Артист также добавил фото, сделанное на больничной койке.

Отметим, что Запашный родился в Украине, но активно поддерживает политику президента России Владимира Путина, а в 2012 году даже был его доверенным лицом.

Также напомним, что Аскольд Запашный 11 марта 2014 года подписал так называемое «Коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции президента по Украине и Крыму».

Ранее сообщалось, что российский бард Александр Розенбаум перенес сложную операцию.

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