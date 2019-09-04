Мир

Репрессии, а не свобода: в Болгарии указали России на ее место в борьбе с нацизмом

В Софии (Болгария) в Российском культурном центре 9 сентября откроется выставка «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», что вызвало резкую критику в МИД Болгарии. Напомним, что в 1968 году СССР подавил «Пражскую весну», введя войска в Чехословакию.

Внешнеполитическое ведомство Болгарии, не отрицая вклада Советского Союза в разгром нацизма в Европе, посоветовало посольству РФ «не занимать позицию поддержки сомнительного исторического тезиса („освобождение“), который ставит в привилегию только некоторые политические круги» этого государства.

«Мы не должны закрывать глаза на тот факт, что советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, удушающие гражданское сознание, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах», — говорится в заявлении МИД Болгарии, в котором также подчеркивается, что ведомство не имеет никакого отношения к анонсированному мероприятию.

Дипломаты заявляют, что с точки зрения международного права, переворот 9 сентября был прямым следствием объявления СССР войны Болгарии 5 сентября 1944 года и последующего ввода советских войск на ее территорию, что повлекло смещение демократического правительства и оккупацию.

«Долгосрочные последствия для Болгарии такие же, как и для других стран Восточной Европы, попадающих в зону влияния Советского Союза — 45 лет правления тоталитарного режима, основанного на большевистско-ленинской версии коммунистической идеологии», — резюмируют в МИД Болгарии.

В посольстве России заявили, что они «обескуражены». Мол, хотели лишь показать общественности архивные материалы, которые говорят «о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы».

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