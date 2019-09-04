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Такой вот "Крымнаш": "Русскую общину" в Севастополе решили выставить на улицу
Активные сторонники «русского мира» в Крыму оказались не готовы к тому, что и сами попадут под пресс оккупантов. Так, «Русской общине Севастополя» пришлось нехотя признать, что они стали не интересны новым крымским «хозяевам жизни». У активистов мало-помалу отбирают офисы: российским военным помещения оказались нужнее.
Организация жалуется, что уже лишилась домика, который ремонтировала за свой счет и разместила там студию иконописи. В феврале 2019 года «Русскую общину» выгнали из помещения на Матросском бульваре, а освободившееся здание забрал себе российский флот.
Еще одно помещение у организации готовятся забрать через суд. Здание на Минной стенке когда-то принадлежало судоремонтному заводу, а потом там разместилась детская студия и штаб общественной организации. Российский черноморский флот изначально не претендовал на старые помещения, но когда те были отремонтированы, то стали лакомым кусочком.
«Есть даже документ, где черноморский флот РФ отвечает, что такого здания у него никогда не было… Но сейчас они выходят в суд, не имея на него документов. А мы вложили в него деньги», — жалуется лидер организации Татьяна Ермакова.
Напомним, ранее в Крыму остались без жилья участники оккупации полуострова: их выгоняют из общежития, потребность в «народных самооборонцах» отпала. А «прозревший крымнашист» Евгений Гайворонский стал объектом преследования со стороны оккупационной администрации Крыма.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.