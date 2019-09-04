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Мир

Ревнивый пес старается отвлечь внимание хозяйки от кота: забавное видео

19:28 4 сентября 2019 248
Собака Дейзи с хозяйкой и котом
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Сеть повеселило видео, на котором собака по кличке Дейзи, проживающая в американском штате Нью-Джерси, всеми силами старается привлечь к себе внимание хозяйки, которая нежничает с котом. Золотистый ретривер Дейзи лает, наскакивает на девушку, вклинивается между нею и кошкой, которая брезгливо на это смотрит. В конце концов нервы черного кота не выдерживают, он убегает, и хозяйка остается в полном распоряжении восторженной Дейзи.

По словам девушки, такая история происходит каждый раз, когда она пытается приласкать кошку. «Дейзи так реагирует каждый раз, когда, по ее мнению, кот получает слишком много внимания. А „слишком много внимания“, как она считает, он получает всегда», — говорит американка.

Ранее «ФАКТЫ» писали о видео с собачкой, тренирующейся по методу Рокки Бальбоа, которое привело в восторг Сильвестра Сталлоне.


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