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Сильвестра Сталлоне привело в восторг видео с собакой, которая тренируется по методу Рокки Бальбоа
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне разместил на своей официальной странице в Instagram забавное видео, которое подписал: «Если бы у Рокки появилась новая собака, вот что могло бы произойти».
Изначально ролик опубликовал у себя один из фанатов актера. На видео небольшая собачка тренируется «по методу Рокки Бальбоа», воспроизводя ряд сцен из вышедшего на экраны в 1976 году знаменитого фильма «Рокки», который сразу же сделал Сталлоне знаменитым. Так, пес боксирует с мясными тушами, как персонаж легендарной франшизы, и триумфально взбегает по лестнице в конце ролика.
У самого знаменитого из вымышленных боксеров, кстати, была собственная собака. Причем пес, который появляется в фильмах «Рокки» и «Рокки II», в реальной жизни принадлежал Сталлоне. Бюджет картины, сценарий к которому написал тогда еще никому не известный Сильвестр, был настолько мал, что съемочная группа не могла позволить себе нанять тренированного голливудского «артиста на четырех лапах». Поэтому актер привлек собственного питомца — бульмастифа по кличке Баткас.
Сталлоне рассказывал, что незадолго до начала съемок вынужден был продать Баткуса за 40 долларов, так как ему было нечем его кормить — настолько плохи были в то время его финансовые дела. Однако очень скоро киностудия выкупила у него сценарий «Рокки», и Сильвестра появились деньги, чтобы выкупить друга обратно. Новый хозяин запросил 15 тысяч долларов, которые Сталлоне уплатил, не торгуясь.
Собака умерла в 1981 году, но ее фотография до сих пор заменяет обои в компьютере кинозвезды.
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