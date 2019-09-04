Евро-2012 – для Украины, сало и горилка — для Берлускони: Григорию Суркису исполнилось 70 лет

Спорт

В среду, 4 сентября, свой 70-летний юбилей отмечает бывший президент киевского «Динамо», экс-глава Федерации футбола Украины и вице-президент УЕФА Григорий Суркис, вклад которого в развитие отечественного футбола сложно переоценить. Достаточно вспомнить лишь самые яркие успехи и достижения Григория Михайловича: возвращение к родным пенатам Валерия Лобановского, выход «Динамо» в полуфинал Лиги чемпионов, а сборной Украины — в четвертьфинал чемпионата мира. Вершиной же приложения организаторского таланта Григория Суркиса стал Евро-2012, триумфально прошедший в Украине и Польше. Да и право провести финал Лиги чемпионов-2018 в Киеве наша страна тоже, будем откровенны, получила не без его участия.

В канун юбилея Григория Суркиса увидела свет книга «Эпоха Суркиса», созданная авторским коллективом в лице Богдана Буги, Сергея Васильева, Олега Вострякова, Юрия Кармана, Юрия Корзаченко, Игоря Линника и Константина Паткевича. Люди, много лет бок о бок трудившиеся с юбиляром, вспомнили на ее страницах много интересного.

Леонид Кравчук (президент Украины в 1991—1994 годах, глава попечительского совета ФК «Динамо»): «Григорий Михайлович на первой же нашей встрече произвел впечатление неординарного человека. Долгое время работая в ЦК, я привык видеть стандартных посетителей — в одинаковой одежде, с одинаковыми лицами и одинаковыми вопросами, с неизменным ожиданием каких-то моих указаний. А тут передо мной — персона совершенно иного склада. Увидел, что человек он цельный, образованный, конкретный и прямой в общении, но по жизни — дипломат, весьма предприимчивый и эффективный менеджер. При встрече обратил внимание на то, как горят умом, страстью и неравнодушием его глаза. Это, как по мне, чрезвычайно показательно и важно.

Помните «дело о шубах» в 1995 году, которое было инспирировано нечистоплотным испанским арбитром Ньето и привело к трехлетней дисквалификации «Динамо» из еврокубков? Представьте, что довелось пережить Григорию Суркису! В такие моменты и обнажается сущность человека.

Так вот, никакими попытками подкупить судью там не пахло. А вот сам рефери хотел приобрести женские меховые изделия, которые у нас обошлись бы дешевле, чем в Испании. Но ведь дешевле — не значит даром!.. Те, кто хорошо знал историю взаимоотношений этого арбитра с киевским «Динамо», имели основания утверждать о спланированной акции. Но пытаться доказать это «прокурорам» Европейского футбольного союза было подобно стрельбе из пушек по воробьям. Как, впрочем, и ссылаться на «трудности перевода»: мол, испанский арбитр Ньето неправильно воспринял наше стремление помочь ему. Вердикт уже был вынесен — трехлетняя дисквалификация!

Знали бы вы каких усилий стоило Григорию Суркису и всем нам, авторитетным членам попечительского совета — Борису Олийныку, Дмитрию Гнатюку, Борису Патону, чтобы УЕФА поверило в невиновность украинского клуба. И «Динамо» вернули в еврокубки, что стало нашей общей большой победой".

Резо Чохонелидзе (сотрудник департамента селекции «Милана» в 1997—2007 годах, генеральный директор ФК «Динамо» с 2007 года): «С Григорием Суркисом меня познакомил на каком-то из мероприятий УЕФА в Женеве Валерий Газзаев. Тогдашний тренер «Алании», с которым мы относимся друг к другу почти как родственники, с улыбкой, хоть и не без сожаления вспоминал, как в свое время приезжал к Григорию Михайловичу с предложением продать во владикавказский клуб Андрея Шевченко.

До чего же порой причудлива жизнь! Разве мог кто-либо предположить, что совсем скоро Шева окажется в «Милане», в котором я имел честь работать, а Суркис станет одним из самых дорогих друзей и для меня, и для боссов «красно-черных» Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани.

Братья Суркисы довольно часто посещали матчи «Милана». Обычно Берлускони и Галлиани сидели на трибуне обособленно, исключение делалось только для дорогих гостей из Киева, которых усаживали рядом. И руководители «Динамо» заработали имидж этаких счастливых талисманов: когда они присутствовали на трибунах, «россонери», как правило, выигрывали, а Шева радовал голами и бывших боссов, и руководителей своего клуба.

Григорий Михайлович никогда не приезжал в Милан с пустыми руками. Среди сувениров, как правило, наличествовали горилка с перцем и сало, которое, как выяснилось, Берлускони очень любит. «Чао, Григорий! Сало привез?» — для них это было традиционное приветствие. В свою очередь, владелец «Милана» тоже старался отвечать приятными сюрпризами. однажды преподнес Суркису набор из 12 галстуков, сделанных по спецзаказу неаполитанскими мастерами фирмы Marinelli. Это всемирно известный бренд, и в Италии его продукция относится к элитным подаркам.

Для меня Григорий Михайлович был и остается очень близким Другом, который всегда поддержит и никогда не предаст".

Мишель Платини (бывший президент УЕФА): «Мы знакомы с Григорием очень давно, и сейчас я, наверное, не вспомню все обстоятельства нашей первой встречи. Но это точно было в 2005 году, когда я начинал свою кампанию как кандидат в президенты УЕФА. Естественно, наш первый разговор был посвящен именно предстоящим выборам, где я соперничал с тогдашним главой Европейского футбольного союза Леннартом Йоханссоном. На прямую просьбу проголосовать за меня Григорий сходу ответил столь же прямым отказом! Я спросил: «Но почему? Может, вы почитаете мою программу и измените свое мнение?» Хотел объяснить, что именно хочу сделать на должности президента УЕФА, как буду пытаться изменить европейский футбол, какие цели ставлю перед собой… «Извините, я уже пообещал поддержать Йоханссона, — сказал Суркис. — Поймите, он мне словно отец, так что в любом случае буду голосовать за него».

Конечно, я был расстроен таким ответом. С другой стороны, не могло не импонировать, что Григорий тогда говорил со мной прямо, но максимально толерантно. Вскоре после избрания президентом УЕФА я ему, так сказать, отплатил той же монетой — голосовал за Италию при выборе хозяев финальной стадии Евро-2012.

Словом, на первых порах наши отношения были далеки от товарищеских. Но хочу подчеркнуть: мы тогда поступили по отношению друг к другу очень честно и корректно. И это было важно для обоих!

Впоследствии я лучше узнал Григория, со временем проникся к нему не просто уважением, но и стал считать хорошим другом. И очень рад, что у нас до сих пор прекрасные отношения.

Думаю, очень важно, чтобы рядом с тобой были такие люди, как Григорий Суркис — прямые и честные. Он всегда говорит только то, что считает правильным. Не будет юлить или заниматься лишь бла-бла-бла — откровенно скажет: «Мишель, мне это не нравится». Или: «Это хорошее решение, а вот это — плохое». Конечно, он может не откровенничать при всех, не станет пререкаться на публике, но наедине обязательно выложит правду. Пускай даже горькую".

Николай Павлов (начальник команды «Динамо», Киев в 1995—1996 годах): «Совмещая в начале 1990-х тренерские посты в «Днепре» и сборной Украины, я нередко бывал на динамовской базе в Конча-Заспе. В один из этих визитов и познакомился с Григорием Суркисом. Он представился первым, мы поговорили, обменялись номерами. И наши отношения довольно скоро переросли в этакую «телефонную дружбу». Уже в качестве президента столичного клуба Григорий Михайлович стал приглашать меня на самые важные матчи. В частности — на поединки Лиги чемпионов, где любой специалист получает массу материала для размышлений и профессионального роста.

Я был безумно рад победе динамовцев над «Спартаком»! И вдвойне — поскольку одним из триумфаторов того вечера являлся Дима Михайленко, по сути, благословленный мною на переход из «Днепра».

Я знал о замыслах Суркиса создать суперклуб, способный вернуть украинскому футболу утраченный после распада Союза авторитет. И так вышло, что через несколько месяцев сам оказался в эпицентре этого процесса. «Днепр» попал в полосу смутных времен. Формальные руководители менялись один за другим, а вся организационно-хозяйственная рутина замыкалась на мне. И в тот момент, когда люди, ответственные за финансирование команды, стали этой ответственности упорно избегать, я вынужден был поставить вопрос ребром. Привык: если что-то обещал игрокам — должен это выполнять. Если же нет возможности сдержать слово, значит, и у ребят совесть перед коллективом чиста в любом случае. На рубеже 1994--1995 годов ситуация достигла именно такой критической точки. Несколько футболистов «Днепра», условия контрактов которых не выполнялись, уже имели на руках весьма выгодные предложения от российских клубов. Всю подноготную этой истории я не скрывал ни от Григория Суркиса, ни от Йожефа Сабо. Григорий Михайлович сказал, что в «Динамо» ждут моих подопечных с распростертыми объятиями. А заодно и меня. Долго уговаривать ему не пришлось. «Днепр» разваливался на глазах, и последние месяцы я не столько тренировал команду, сколько занимался поиском средств к ее существованию. Тут любой двужильный не выдержит. Вот и мне просто жизненно необходима была смена обстановки. Вернуться в родной Киев, в коллектив, за который я с детства болел, виделось идеальным вариантом.

Правда, не думал, что расставание с не чужим мне Днепропетровском «доброжелатели» обставят такими домыслами! Основной мотив: Павлов, дескать, всех продал и предал. Дошло до того, что членам моей семьи стали поступать угрозы. В те дни поддержка Григория Суркиса стала поистине спасительной. Он предоставил машину, охрану, помог с переездом семьи в Киев. Когда по весне «Динамо» отправлялось на игру в Днепропетровск, Григорий Михайлович прямым текстом своего распоряжения запретил мне лететь. А для начала буквально настоял, чтобы я во время зимних каникул съездил куда-нибудь отдохнуть с женой. Так я впервые за тренерскую карьеру побывал в Испании".

Михал Листкевич (бывший президент Польского футбольного союза): «С украинским футболом я прекрасно знаком еще с конца 1980-х, когда обслуживал матчи в ранге рефери ФИФА. Судил один из отборочных поединков сборной СССР, которую возглавлял гениальный Валерий Лобановский и где доминировали именно представители Украины. Та команда в 1988 году стала вице-чемпионом Европы, а Михайличенко, Протасов, Кузнецов, Бессонов, Демьяненко, Рац и Беланов по праву считались настоящими звездами. Посчастливилось несколько раз лично общаться с Валерием Васильевичем — как правило, в теплой дружеской обстановке, за парой рюмочек коньяку.

С Григорием Суркисом, которого считаю одним из самых близких людей, я познакомился и затем сдружился, наведываясь в Киев на матчи «Динамо» и сборной Украины в качестве делегата УЕФА. Он много говорил о своей семье, о родителях, и я был поражен теплотой и сердечностью Гриши. Ведь и для меня родители — близкая, сакральная тема.

Помню, когда вернувшийся из Киева мой коллега Адам Олкович сообщил мне об идее Суркиса провести Евро-2012 я поначалу пребывал в некой растерянности. Ну, трудно было поверить в серьезность этих намерений. Казалось, что это -чистейшей воды авантюра, что у нас нет шансов. Однако Григорий убедил в обратном — да с такой страстью, что оставалось только смириться. В конце концов, мы пришли к выводу, что ничего не потеряем в случае поражения, и единогласно поддержали участие в тендере.

Я видел, как расстроился Григорий, ознакомившись с презентацией, которую Польша готовила для второго этапа тендера. «Нет, — говорит, — с этим ехать в Будапешт нельзя. Надо переделывать!» В итоге украинско-польский стенд был на саммите УЕФА не просто лучшим. Если сравнивать с тем, что представили итальянцы, это Лига чемпионов — против турнира каких-нибудь аматоров. Гриша — тонкий психолог, он хорошо изучил своих коллег по исполкому УЕФА и знал, чем их можно порадовать и удивить. Горилка с перцем и бутерброды с салом стали отличным дополнением к суперсовременному мультимедийному стенду, в цветах и красках рассказывавшему о преимуществах нашей заявки. По-моему, даже девочки-модели, которых привезли итальянцы, не придумав ничего более оригинального, стояли в сторонке и облизывались.

Кстати, по прибытии в Уэльс Гриша предложил пари: я склонялся к тому, что Украина с Польшей победят во втором туре голосования, а он настаивал, что Евро-2012 мы заберем в первом. В итоге я проиграл бутылку шампанского, о чем, конечно же, не жалею!"

С отцом Михаилом Давидовичем и братом Игорем

Александр Чубаров (администратор киевского «Динамо»): «Нет сомнений, что главный трансфер Григория Суркиса на посту президента нашего клуба — возвращение Лобановского. Я уверен, что Григорий Михайлович с самого начала думал о том, чтобы Валерий Васильевич снова возглавил родную команду. Разговоры об этом ходили. А весной 1995 года я получил от президента задание — так сказать, прозондировать почту.

Суркис командировал меня и еще одного сотрудника клуба Василия Бабинчука в Катар на молодежный чемпионат мира, поставив две задачи — присмотреть кандидатов на переход в «Динамо» и нанести визит к Лобановскому в Кувейт, чтобы выяснить, как у него там дела и каковы его дальнейшие планы.

«То есть, Вы хотите вернуть Валерия Васильевича?» — поинтересовался я. Григорий Михайлович объяснять ничего не стал, только пошутил: «Знаю, ты долго работал с Лобановским, школа чувствуется…»

Но, в общем-то, мне и так все было ясно. Разговор с Лобановским у нас был очень долгий. Валерий Васильевич очень живо интересовался всем, что происходит в клубе. Но в то же время чувствовалось, что он и так владеет подробной информацией и о команде, и о новом президенте, и об украинском футболе вообще.

Лобановский дал понять, что думает о возвращении, но пока связан контрактом. И тут же сделал несколько важных пожеланий. В частности, попросил объяснить Суркису, что тот никогда не построит по-настоящему сильную команду, если не изменит систему футбола в Украине. Прежде всего, сказал Лобановский, нам нужен конкурентоспособный чемпионат, а для этого следует основать Профессиональную футбольную лигу.

Естественно, по возвращении я обо всем доложил Григорию Михайловичу. Впоследствии, насколько известно, он не раз созванивался с Валерием Васильевичем. Не знаю, какие нюансы они обсуждали, но главное — нашли общий язык.

Очень хорошо помню тот день, когда Лобановский в конце 1996 года прилетел в Киев — уже навсегда. Из аэропорта он отправился не домой, а на «Динамо», где его ждали Григорий и Игорь Суркисы, Валентин Згурский, другие акционеры, Михаил Ошемков, Валерий Мирский…

Получилось немного неудобно перед встречавшей Валерия Васильевича женой. Аделаида Панкратьевна, по-моему, даже немного рассердилась. Но для Лобановского работа всегда стояла на первом месте. И в этом плане они с Григорием Михайловичем друг друга стоят.

Суркис тоже — человек дела. Это, несомненно, сыграло положительную роль. У меня, да, наверное, и не только у меня, поначалу имелось определенное волнение: а сработаются ли?.. Все-таки Григория Михайловича тогда еще сложно было назвать по-настоящему футбольным человеком. Но довольно быстро стало понятно, что проблем не возникнет.

Мне кажется, Григорий Суркис во время первой же встречи полностью «просканировал» Валерия Васильевича. Помню, сказал тогда такую фразу: «Действительно же, Айсберг!..» Президент имел в виду глубину мыслей и знаний Лобановского, его мудрость, которые можно было по-настоящему оценить, только пообщавшись лично. Ведь у настоящего айсберга видна только надводная часть, а 90 процентов этой ледяной горы скрыто под водой…

Интеллект Суркиса, его жизненный опыт и умение слушать позволяли ему общаться с Лобановским на равных. Даже на футбольные темы. Григорий Михайлович часто приезжал на базу, наблюдал за тренировкой, а потом они поднимались с Валерием Васильевичем в комнату тренера на шестом этаже и подолгу беседовали".

Виктория Бабарицкая (менеджер по международным вопросам ФК «Динамо» с 1994 года): «Футбольная команда «Динамо» для Киева — один из неотъемлемых символов. Когда еще не было известно, кто я такое, отец мечтал, что это будет Витька, и мы будем ходить на стадион. Вышло не совсем так, но, само собой, я всегда гордилась этим спортивным, культурным и социальным феноменом. Хотя вряд ли могла предположить, что однажды окажусь причастной к его деятельности. Трудилась себе переводчиком в туристическом бизнесе, а в октябре 1993 меня «заказали» на один из матчей «Динамо».

Так я и познакомилась с Григорием Суркисом, который вживался в новую для себя роль президента клуба. В начале 1994 года он предложил мне работу на постоянной основе, и со временем я стала непосредственной участницей большинства международных мероприятий с участием Григория Суркиса — как его личный референт и переводчик.

Нужно отдать должное его уникальному таланту переговорщика. Всегда найдет способ повернуть разговор в нужное ему русло. Может затронуть один аспект, а потом переключить внимание собеседника на другой, совершенно не связанный с предыдущим, выигрывая, таким образом, время или снимая напряжение. При этом всегда к месту использует свое тонкое чувство юмора. Словом, подходит к переговорам творчески. Поэтому ситуаций, когда бы важный диалог заходил в тупик, я не припомню.

Всегда приятно работать с человеком, у которого есть что перенять, чему поучиться. Но приходилось и мне выступать в роли преподавателя. Так, накануне финального этапа тендера УЕФА за право принять Евро-2012 было решено: Григорий Михайлович должен выступить на английском. Несмотря на сжатые сроки, задуманное было выполнено — со сцены он своим спичем всех по-хорошему сразил! Сказались настойчивость, трудолюбие и целеустремленность моего «подопечного», а также его способность к языкам.

При всей напористости, иногда даже агрессивности в обсуждении важных вопросов стремится достичь понимания происходящего всеми вовлеченными, для этого у него всегда найдутся время и аргументы. При этом Суркис умеет не выглядеть тираном и узурпатором. Даже в самые непростые моменты, на фоне занятости, усталости или стресса, галантен и корректен, что, опять-таки, проявляется даже в мелочах. Например, никогда не позволит мне таскать за ним тяжеленные папки с документами.

Ни положение, ни титул собеседника его никогда не смущали, а среди тех постоянно встречаются не только высшие чиновники УЕФА и ФИФА, но и члены правительств, главы государств, венценосные особы.

Ожидая визита кого-либо из гостей, он всегда лично проверяет, все ли в порядке с проездом, размещением, с организацией быта и досуга. Отдельное внимание — кухне. Стремится, чтобы все было изысканно — и по части разнообразия меню, и в вопросе обслуживания. При этом сам где-нибудь за рубежом совершенно непритязателен в гастрономическом плане.

В памяти всплывает один из зарубежных визитов, в завершение которого представители принимающей стороны предложили поужинать и немного отдохнуть. Однако Григорий Михайлович красиво поблагодарил хозяев, как он это умеет, и говорит: «Извините, но сегодня моя мама готовит котлетки. Вика, полетели в Киев!..»

Семья для Григория Михайловича — святое. О близких говорит исключительно с пиететом: для него это центр Вселенной, оазис, источник силы. И в этом он также находит понимание в кругу высокопоставленных футбольных друзей западного менталитета. Узнав как-то, что родные жены одного из руководителей ФИФА Жерома Шампаня — выходцы из Украины, Григорий Михайлович с энтузиазмом лично включился в поиск, организовав в итоге все необходимое, чтобы семья француза побывала на родине предков. Это было очень искренне и трогательно.

Вообще, приятные сюрпризы — его конек. Любой подарок обязательно должен быть оригинальным, нести в себе смысл. К неофициальным визитам и юбилеям Йозефа Блаттера и Леннарта Йоханссона Григорий Михайлович заказывал художникам авторские работы, в том числе портреты гостей.

Если в один год к Рождеству дарятся коллегам сувениры с петриковской росписью, в следующий раз придумывается что-нибудь другое. Даже текст в поздравлениях не должен повторяться, и на подобные вещи у него поразительная память!"

От имени многотысячной читательской аудитории «ФАКТОВ» поздравляем юбиляра со знаменательной датой. Многая Лета, Григорий Михайлович!

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис по случаю юбилея рассказал «ФАКТАМ» о хоккейном детстве, аварии на «Запорожце» и примете Лобановского.

Фото Getty Imаges, ФК «Динамо»

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