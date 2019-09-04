Экс-футболист «Реала» влип в громкий скандал из-за детского порно (фото)

Спорт

Бывший футболист дортмундской «Боруссии», мадридского «Реала» и «Шальке-04» Кристоф Метцельдер обвинен в записи и распространении детской порнографии. Как сообщает издание Bild, полиция немецкого Гамбурга начала расследование после того, как получила в свое распоряжение от местной жительницы, на протяжении года состоявшей в отношениях с Кристофом, минимум 15 снимков, отправленных ей 38-летним спортсменом в одном из мессенджеров.

«Мы ведем расследование по обвинению Метцельдера в распространении детской порнографии, включая те фотографии, что были получены в Гамбурге», — отметила представительница прокуратуры Лидди Охтеринг.

Отметим, что сам экс-футболист был задержан неподалеку от спортивной школы в Хеннефе, где изъяла у него мобильный телефон, а после обыска дома был взят на досмотр и компьютер Кристофа.

Отметим, что за свою карьеру Метцельдер выступал за дортмундскую «Боруссию» (2000−2007), мадридский «Реал» (2007−2010) и «Шальке-04» (2010−2013), по одному разу став чемпионом Германии (2002) и Испании (2008). В составе сборной Германии провел 47 матчей, став вице-чемпионом мира (2002) и бронзовым призером домашнего мундиаля (2006). С 2014 года работает экспертом и комментатором на немецком телеканале Sky Deutschland.

В 2002 году Метцельдер стал вице-чемпионом мира

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Фото Getty Images

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