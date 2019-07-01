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Модель, спровоцировавшая секс-скандал в сборной Египта, боится возвращаться в страну (фото)
25-летняя египетская модель Мерхан Келлер, рассказавшая о сексуальных домогательствах со стороны игрока национальной сборной Амра Варды, заявила, что боится возвращаться на родину. Девушка объясняет свои опасения тем фактом, что слова поддержки партнеру по сборной высказал звездный форвард Мохамед Салах, а он в стране приравнивается к богу.
«Салах — это бог в Египте в буквальном смысле. К нему относятся не как к обычному футболисту. Он же бог, он не может ошибаться. По этой причине я в опасности. Я не могу поехать в страну навестить семью. На меня будут бросаться люди на улицах. Вы знаете, что такое футбольные фанаты, так вот египетские — в 100 раз хуже.
Больше всего в ситуации с Салахом меня поражает то, что его это вообще не должно касаться. Я могу понять его по-человечески, это его партнер по команде, он принял его сторону, хочет поддержать. Но он мог сделать это в личном разговоре. Мог лично сказать ему, что тот допустил ошибку, убедиться, что этого не повторится и посоветовать ему публично извиниться. Салах должен думать только о себе и карьере и не лезть в это.
Мохамед на данный момент является одним из самых известных людей в мире, и такие его слова могут подтолкнуть людей к домогательствам. Вы не представляете, сколько я получаю сообщений с ненавистью и угроз", — поделилась Келлер своими переживаниями в интервью изданию The Mirror.
Напомним, что из-за секс-скандала руководство египетской федерации приняло решение исключить Амра Варду из состава сборной, которая выступает на домашнем Кубке африканских наций. По итогам группового этапа «фараоны» пробились в 1/8 финала, выиграв все матчи и не пропустив ни одного мяча.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Памела Андерсон обвинила известного футболиста в домашнем насилии .
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