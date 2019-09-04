Происшествия

В Полтаве маньяк напал на ребенка посреди улицы: подробности ЧП

В Полтаве объявился сексуальный маньяк. Вечером 3 сентября он прямо на улице напал на школьницу и попытался ее изнасиловать.

11-летняя ученица рассказала полиции, что около 17 часов 3 сентября шла в сторону жилого массива «Красный путь» в Подольском районе города. Там и было совершено нападение. В розыск объявлен молодой мужчина 25−30 лет. Об этом сообщил спикер полтавской полиции Юрий Сулаев.

Внешность напавшего школьница запомнила плохо, потому приметы насильника крайне расплывчатые: среднего или худощавого телосложения, рост примерно 175 см, волосы темные короткие, одет в черную футболку и шорты. Единственной более-менее реальной приметой являются ссадины у мужчины над правой бровью и на левой щеке, а также татуировка на правом предплечье.

По состоянию на утро 4 сентября маньяка еще не удалось найти и задержать, полиция продолжает расследование.

Напомним, случаи нападения педофилов на детей в последнее время явно участились. Так в Николаеве было совершено нападение на восьмилетнего школьника, но мальчику удалось отбиться. В Днепре мужчина напал на 15-летнюю девочку и ударил ее бутылкой по голове, после чего попытался затащить в безлюдное место.

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