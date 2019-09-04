- 11:12 На одесском курорте из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок
- 11:10 53-летняя Сальма Хайек восхитила шикарной фигурой
- 11:04 Седьмая молодость пришла: Алла Пугачева взбудоражила сеть фото без макияжа
- 10:56 Где смотреть онлайн Сербия – Португалия: расписание трансляций матчей отбора к Евро-2020
- 10:55 В Киеве маршрутчик вез пассажиров по встречной полосе: видео вызвало гнев сети
- 10:50 В Полтаве маньяк напал на ребенка посреди улицы: подробности ЧП
- 10:41 Романтические встречи и новая должность: гороскоп на сентябрь для всех знаков зодиака
- 10:35 Популярный российский актер похудел на 100 килограммов: фото до и после
- 10:34 Самая высокооплачиваемая модель в мире станцевала в сапогах, показав шикарные ноги в рекламном ролике
- 10:28 Экс-футболист «Реала» влип в громкий скандал из-за детского порно
- 10:27 Аппетит приходит во время еды: Лавров "спалился" с планами о создании новых "ДНР"-"ЛНР"
- 10:12 Хотела сохранить семью: Слава Каминская рассказала о непростых отношениях с бывшем мужем
В Полтаве маньяк напал на ребенка посреди улицы: подробности ЧП
В Полтаве объявился сексуальный маньяк. Вечером 3 сентября он прямо на улице напал на школьницу и попытался ее изнасиловать.
11-летняя ученица рассказала полиции, что около 17 часов 3 сентября шла в сторону жилого массива «Красный путь» в Подольском районе города. Там и было совершено нападение. В розыск объявлен молодой мужчина 25−30 лет. Об этом сообщил спикер полтавской полиции Юрий Сулаев.
Внешность напавшего школьница запомнила плохо, потому приметы насильника крайне расплывчатые: среднего или худощавого телосложения, рост примерно 175 см, волосы темные короткие, одет в черную футболку и шорты. Единственной более-менее реальной приметой являются ссадины у мужчины над правой бровью и на левой щеке, а также татуировка на правом предплечье.
По состоянию на утро 4 сентября маньяка еще не удалось найти и задержать, полиция продолжает расследование.
Напомним, случаи нападения педофилов на детей в последнее время явно участились. Так в Николаеве было совершено нападение на восьмилетнего школьника, но мальчику удалось отбиться. В Днепре мужчина напал на 15-летнюю девочку и ударил ее бутылкой по голове, после чего попытался затащить в безлюдное место.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!