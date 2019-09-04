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Спорт

Умер легендарный биатлонист, побеждавший на трех Олимпиадах (фото)

13:03 4 сентября 2019 312
Умер легендарный биатлонист, побеждавший на трех Олимпиадах (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 3 сентября, ушел из жизни знаменитый норвежский биатлонист Халвард Ханевольд. Спортсмен умер, находясь в своем доме в Аскере, о причинах смерти не сообщается. У Халварда остались жена и двое детей.

Отметим, что Ханевольд является трехкратным олимпийским чемпионом, причем вершины подиумов покорялись ему на трех разных играх: в 1998-м в Нагано норвежцу не было равных в индивидуальной гонке на 20 км, а в 2002-м в Солт-Лейк-Сити и в 2010-м в Ванкувере он выиграл командную эстафету 4×7,5 км. Кроме этого, также завоевал пять золотых медалей на чемпионатах мира, а на этапах Кубка мира 40 раз поднимался на подиум, девять раз из которых — на высшую ступень. Был известен своим необычным ходом по дистанции на лыжах, за что любители биатлона прозвали его «крабом».

За необычный стиль хода Ханевольда называли "крабом"

Еще за два дня до смерти Халвард комментировал фестиваль имени Мартена Фуркада, проходивший во Франции. Через три месяца, 3 декабря, легендарному спортсмену исполнилось бы 50 лет…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист сборной США умер в 35 лет.

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