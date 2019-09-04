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Кому-то не повезло: во время велогонки в Испании случайно засняли с вертолета плантацию конопли (видео)
В Испании во время съемок с воздуха велогонки Vuelta в каталонском городе Игуалада случайно обнаружили незаконную плантацию конопли. Об этом сообщает The Olive Press.
На видео видно, как камера с вертолета следует за велосипедистами, едущими вдоль улицы, когда мимо проплывает крыша одна из многоквартирных жилых домов, засаженная коноплей. Видео заинтересовалась полиция. Сырье для изготовления марихуаны было изъято. Однако владельцев плантации пока обнаружить не удалось. В Испании разрешается выращивать коноплю для «личного пользования». Однако обнаруженная плантация (там насчитали не менее 40 растений) великовата для того, чтобы подходить под это определение.
Se faire griller sa plantation de weed par l'hélico de la Vuelta.— Fédé
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..