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Меган Маркл помогла своему племяннику заработать миллионы долларов на продаже марихуаны (фото)
Племянник Меган Маркл сколотил многомиллионное состояние на выращивании конопли и легальной продаже марихуаны для медицинских целей в американском штате Орегон. Тайлер Дули, сын единокровного старшего брата герцогини Сассекской Томаса Маркла-младшего, занялся этим бизнесом несколько лет назад — после того, как в 2015 году в Орегоне узаконили такой род деятельности. И после того, как его тетушка вышла замуж за британского принца, он начал получать баснословную прибыль и существенно расширил площадь своих плантаций.
В настоящее время у американца 1,5 миллиона кустов конопли, но он, вдохновленный успехом, планирует значительно увеличить их число.
В отличие от своего деда Томаса Маркла, отца и тети Саманты (старшей единокровной сестры герцогини) Тайлер не стал публично критиковать свою «королевскую» родственницу и даже выражал недовольство тем, что члены его семьи «выносят сор из избы». Зато он активно использовал ее для рекламы. Так, в качестве подарка к ее свадьбе с принцем Гарри, он объявил, что вырастил в ее честь новый сорт конопли, назвав его «Блеск Меган» (Meghan Sparkle).
И заявил тогда, что будет «более, чем счастлив» предложить образец Меган и Гарри, если они как-нибудь заглянут к нему в гости, а также рассказать им о медицинской пользе марихуаны, которая помогает при почти любом заболевании «от посттравматического синдрома до бессонницы и болей у онкобольных».
«Меган выросла в Калифорнии. И я уверен, что у нее американские взгляды на марихуану. Я знаю, что в Англии марихуана все еще объект табу…», — сказал тогда Дули.
С тех пор 27-летний Дули добавил к списку своих сортов «Блеск Марклов» (Markle Sparkle), рекламным лозунгом которого выбрал слова: «настолько крепкий, что сдует с вас корону», а также «Искорка Арчи» («Archie Sparkie») — в честь своего кузена, первенца Меган и Гарри, родившегося в мае этого года. Благодаря имени Маркл Дули стал знаменитым. И благодарен тетушке за помощь.
Дули, как и все остальные родственники Меган со стороны отца, не был приглашен на королевскую свадьбу. В 2018 году он прибыл в Лондон, чтобы посмотреть здесь видеотрансляцию церемонии по телевизору. И был в то же вечер задержан в одном из местных ночных клубов с ножом. Он сказал, что просто «позабыл» о том, что он лежит у него в кармане.
«Люди всегда называли меня паршивой овцой в семье, но я работал, как вол, чтобы зарабатывать на жизнь в бизнесе, где конкуренция столь велика», — рассказал Тайлер изданию The Mail on Sunday.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри сочли перепланировку своего сада вопросом «национальной безопасности».
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