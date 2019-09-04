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Легенда «Челси» Джон Терри купил роскошный особняк 18-го века (фото, видео)
Легендарный футболист «Челси» и сборной Англии Джон Терри, ныне работающий в тренерском штабе «Астон Виллы», купил себе загородный дом 18-го века с семью спальнями, зимним садом, винтовой лестницей, теннисным кортом и большими конюшнями.
После совершения сделки Джон и его супруга Тони поделилась в соцсетях фотографиями, снятыми на территории особняка.
Дом находится недалеко от их жилища в Кобхэме, которое они годами ремонтировали. Часть особняка была построена в 1752 году, а более поздние пристройки добавили в XX веке.
Чтобы обустроить семейное гнездо, в частности, оборудовать роскошную и сделанную на заказ кухню, Терри наняли двух дизайнеров. По информации The Sun, Джон Терри заплатил за дом 5 млн евро, а еще 2 миллиона евро выделил на обустройство особняка.
В новом доме Джон Терри живет с супругой Тони и двумя детьми — 13-летними двойняшками сыном Джорджем Джоном и дочерью Саммер Роуз Т
Напомним, что в составе «Челси» (717 поединков, 67 мячей!) знаменитый футболист выиграл пять титулов премьер-лиги, пять Кубков Англии, три Кубка лиги, Лигу чемпионов, Лигу Европы и два Суперкубка Англии.
Похоже, не утратил форму футболист и после завершения карьеры. Тракторист, получивший по башке в новом имении Джона регбийным мячом, может подтвердить…
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на звезду сборной Англии Джона Терри спустили двух овчарок.
Фото Instagram
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