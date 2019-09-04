Шоу-бизнес

Лепс перенес две операции: любимый певец Путина не может петь

Российский певец Григорий Лепс, которому запретили въезд в Украину, перенес две операции на голосовых связках из-за проблем с голосом. Правда, это не помогло, голос пока не восстановился.

Об этом Лепс рассказал в интервью изданию «СтарХит».

«Седьмого мая в Париже я сделал операцию на связках под общим наркозом. Это было уже просто необходимо. А 8 июля пришлось делать еще одну. У многих на восстановление уходит год-два, а я начал петь уже через несколько недель. Голос слушается, но это не тот уровень, который я хотел бы», — пожаловался 57-летний артист, которого называют любимым певцом Владимира Путина.

Пока Лепс решил подождать и посмотреть, сможет ли он выступать. «Не исключаю, что нужно будет еще раз ложиться под нож хирурга», — добавил он.

Напомним, что недавно в сети появились фото Лепса на пробежке в оккупированном Крыму.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter