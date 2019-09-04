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Воры "обчищали" элитные дома под Киевом: в сети показали их фото
Сотрудники уголовной областной полиции и спецподразделения КОРД задержали банду воров, которая «гастролировала» по Украине и специализировалась на кражах в «элитных» домах. Ранее полиция задержала банду ромов-гастролеров, ограбивших 77-летнюю пенсионерку в Киевской области.
Как сообщает начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов, злоумышленников задержали в Одессе и Николаеве. «Они совершали кражи из „элитных“ домов и разбойные нападения на граждан. Чтобы нажиться на чужом, действовали хитро и просчитывали каждый шаг. Проникали в дома, когда хозяева еще отдыхали — под утро. В домах находили ценные вещи, забирали их с собой и убегали. Гастролировали по всей Украине. Наконец, их путешествия стараниями полиции и прокуратуры Киевской области прекратились», — пишет Андрей Небитов на своей страничке в соцсетях.
Злоумышленников задержали, проводятся следственные мероприятия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области правоохранители задержали автоугонщиков-рецидивистов, «специализирующихся» на краже автомобилей марок «Хюндай» и «Мазда». Злоумышленники уже находились под следствием, но суд отпустил их на свободу.
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