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Под Киевом поймали банду автоугонщиков, которые уже находятся под следствием (фото)
В Киевской области правоохранители задержали автоугонщиков-рецидивистов, «специализирующихся» на краже автомобилей марок «Хюндай» и «Мазда». Ранее в Киеве со стрельбой задержали автоугонщика, который пытался скрыться вместе с заскочившим в машину оперативником.
Как сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, задержанные в Киевской области уже являются фигурантами уголовного производства за аналогичные преступления в Днепропетровской области. Их задерживали за серию автокраж, однако суд решил отпустить угонщиков из-под стражи.
«Есть надежда, что на этот раз они некоторое время все же отдохнут за решеткой», — пишет Вячеслав Аброськин на своей страничке в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области задержали банду, которая похищала автомобили во многих областях Украины. В нее входили 12 человек, руководил бандой угонщик-рецидивист.
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