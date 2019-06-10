26.37 / 26.66 29.67 / 30.15
Киев: +23
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Киевом поймали банду автоугонщиков, которые уже находятся под следствием (фото)

9:21 10 июня 2019 398
Задержание автоугонщиков
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевской области правоохранители задержали автоугонщиков-рецидивистов, «специализирующихся» на краже автомобилей марок «Хюндай» и «Мазда». Ранее в Киеве со стрельбой задержали автоугонщика, который пытался скрыться вместе с заскочившим в машину оперативником.

Как сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, задержанные в Киевской области уже являются фигурантами уголовного производства за аналогичные преступления в Днепропетровской области. Их задерживали за серию автокраж, однако суд решил отпустить угонщиков из-под стражи.

«Есть надежда, что на этот раз они некоторое время все же отдохнут за решеткой», — пишет Вячеслав Аброськин на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области задержали банду, которая похищала автомобили во многих областях Украины. В нее входили 12 человек, руководил бандой угонщик-рецидивист.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины