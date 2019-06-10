Происшествия

Под Киевом поймали банду автоугонщиков, которые уже находятся под следствием (фото)

В Киевской области правоохранители задержали автоугонщиков-рецидивистов, «специализирующихся» на краже автомобилей марок «Хюндай» и «Мазда». Ранее в Киеве со стрельбой задержали автоугонщика, который пытался скрыться вместе с заскочившим в машину оперативником.

Как сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, задержанные в Киевской области уже являются фигурантами уголовного производства за аналогичные преступления в Днепропетровской области. Их задерживали за серию автокраж, однако суд решил отпустить угонщиков из-под стражи.

«Есть надежда, что на этот раз они некоторое время все же отдохнут за решеткой», — пишет Вячеслав Аброськин на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области задержали банду, которая похищала автомобили во многих областях Украины. В нее входили 12 человек, руководил бандой угонщик-рецидивист.

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