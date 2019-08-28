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Происшествия

Избили и ограбили пенсионерку: в полиции показали видео и фото опасных бандитов, орудовавших под Киевом

14:31 28 августа 2019 93
Задержание бандита
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевской области банда, в которую входили мужчины-ромы, ночью ограбила одинокую пожилую женщину, избив ее и вынеся деньги, которые она откладывала на похороны. Ранее в Киеве неизвестный ограбил ювелирный магазин в Деснянском районе.

Как сообщил начальник главка Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов, бандитов, напавших на пенсионерку в Сквирском районе, задержали аж в Винницкой области. Теперь их проверяют на причастность к другим преступлениям.

«Сколько же нужно „героизма“, чтобы группой ночью напасть на одинокую пенсионерку?» — задает риторический вопрос Андрей Небитов, опубликовавший фото бандитов в соцсетях.

Тем временем на страничке полиции Киевской области в Facebook уточнили, что нападению подверглась 77-летняя женщина, из дома которой банда вынесла не только деньги (20 тысяч гривен), но и продукты. «Четверо задержанных мужчин в возрасте от 23 до 45 лет основательно подозреваются в совершении ряда ограблений домов на территории Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской областей», — говорится в сообщении.

У задержанных во время обыска изъяли украденные ими ювелирные украшения, а также инструменты и ноутбук. Граждан, которые узнали принадлежащие им вещи, просят обращаться в полицию.

Также в сеть выложили видео спецоперации по задержанию преступников, в которой принимали участие оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевской области, сотрудники Сквирского отдела полиции совместно с бойцами КОРД Винницкой области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на столичном вокзале четыре женщины ограбили иностранца, а во время попытки задержания одна из них брызнула в лицо полицейскому из газового баллончика. Напавшая — 36-летняя жительница Закарпатской области, которую ранее уже уличали в карманных кражах. В ее банду входили еще трое женщин — 1992, 1997 и 1999 годов рождения.

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