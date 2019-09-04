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Украина

Украинский спецназ обустроил базу на искусственном острове под Очаковом: в сеть попали ее фото

14:59 4 сентября 2019 51
спецназ на острове
Инф. «ФАКТОВ»

В Николаевской области возле Очакова оживает ранее заброшенный остров Первомайский. Этот искусственный остров площадью около семи гектаров до 2004 года использовался как база для подготовки специалистов морской разведки. Затем на 15 лет остров был заброшен, а в 2019 году территория снова стала востребованной. Остров стал тренировочной базой 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций ВСУ.

На острове Первомайский проводятся тренировки и соревнования пловцов.

спецназ

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Будущие «морские котики» демонстрируют навыки военно-прикладного плавания.

спецназ

спецназ

Организовываются сборы оперативного резерва.

спецназ

спецназ

Напомним, ранее будущие морские спецназовцы из 73-го центра продемонстрировали, как отрабатывают навыки захвата судов в открытом море и способы противостояния захватчикам, берущим катер на абордаж.

Фото 73-й морський центр спеціального призначення/Facebook

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