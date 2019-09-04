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Украинский спецназ обустроил базу на искусственном острове под Очаковом: в сеть попали ее фото
В Николаевской области возле Очакова оживает ранее заброшенный остров Первомайский. Этот искусственный остров площадью около семи гектаров до 2004 года использовался как база для подготовки специалистов морской разведки. Затем на 15 лет остров был заброшен, а в 2019 году территория снова стала востребованной. Остров стал тренировочной базой 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций ВСУ.
На острове Первомайский проводятся тренировки и соревнования пловцов.
Будущие «морские котики» демонстрируют навыки военно-прикладного плавания.
Организовываются сборы оперативного резерва.
Напомним, ранее будущие морские спецназовцы из 73-го центра продемонстрировали, как отрабатывают навыки захвата судов в открытом море и способы противостояния захватчикам, берущим катер на абордаж.
Фото 73-й морський центр спеціального призначення/Facebook
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