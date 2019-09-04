Брови: новые тренды осени (фото)

Стиль жизни

Брови — визитная карточка женщины. Им уделяется особое внимание. Их коррекцией и окрашиванием в салонах занимаются бровисты. Очень важно выбрать форму и цвет, которые вам идут. Делать это нужно с учетом трендов сезона, которые постоянно обновляются. Стильная женщина всегда в курсе модных тенденций. Это помогает ей выглядеть безупречно и постоянно слышать в свой адрес комплименты. О том, какие формы и цвета бровей сегодня в тренде, «ФАКТАМ» рассказала бровист, многократный победитель международных и всеукраинских чемпионатов в номинации Brow Artist, судья престижных профессиональных конкурсов Ксения Окис. В 2018 году Ксения Окис стала лучшим бровистом Украины согласно версии престижной в бьюти-индустрии премии Stella International Beauty Awards. Среди ценителей ее творчества немало известных модниц.

— Модны густые натуральные брови, — говорит Ксения Окис. — Если вы не являетесь обладательницей таковых, на помощь придут карандаши, окрашивание или татуаж. Актуально окрашивать брови в естественные цвета. Четкие линии и темные цвета не в тренде. Также очень модным является наличие градиента в брови — начало ее более светлое, а наивысшая точка (излом) самая темная. Таким образом бровь выглядит естественно и аккуратно. Что касается подиумных бровей, популярны осветленные и выбеленные брови. В повседневности, правда, этот тренд востребован мало.

В тренде отсутствие четких, графичных линий

— Как выбрать оптимальную для себя форму бровей?

— Нужно учитывать форму лица. Под овальную, например, может подойти абсолютно любая форма бровей. Вытянутое лицо нужно сделать визуально более широким. Эту задачу решают прямые брови. Прямые горизонтальные линии и наивысшие точки в пике брови округлят лицо и придадут мягкости. Данная форма популярна в этом сезоне в отличие от высоких арок брови и «удивленного» взгляда.

— А что посоветуете круглолицым девушкам?

— Избегайте круглой формы бровей, поскольку она подчеркнет округлость лица. При такой форме лучше брови приподнимать. Наивысшая точка брови должна быть более острая, а арка более высокой.

Брови мягкой формы смотрятся стильно и красиво

— Какую форму бровей предпочесть, если лицо имеет форму, ассоциирующуюся с квадратом или треугольником?

— Приближенная к квадрату — очень красивая форма лица, которой, к примеру, обладает Анджелина Джоли. К такой форме будут уместны широкие брови с овальным пиком. Что касается формы лица, напоминающей сердечко, здесь желательна форма бровей, где кончик хвостика лежит на одной линии с нижней точкой головки. Брови вразлет к такой форме лица не подойдут.

— Как выбрать тон бровей в зависимости от цвета волос?

— Нужно учитывать цветотип. В зависимости от цвета кожи, глаз и волос определяем цвет бровей. Рыженьким девушкам пойдут рыжие брови, блондинкам — не темные, брюнетки могут себе позволить насыщенные и темные брови. Если окрашивание сложное (с осветленными и тонированными прядями), определяющими для выбора цвета бровей являются темные волосы. Главный же критерий сочетаемости: в образе все должно быть гармонично.

— По словам стилистов причесок, один из трендов — волосы блонд с отросшими темными корнями. Правда, что брови в этом случае должны быть темными?

— Да, это так.

При выборе оттенка бровей нужно учитывать особенности цветотипа: цвет кожи, волос, глаз

— Влияет ли на выбор формы бровей высота лба?

— Если лоб слишком высокий, лучше сделать форму бровей со средней или низкой аркой.

— Какие брови делают женщину моложе, а какие — старше?

— Натуральные по цвету и форме брови уменьшают возраст, а серый (графитовый) цвет и тонкая узкая форма старят.

— А какие брови в антитренде?

— Слишком узкие и широкие, черные, графичные.

— Какие советы дадите женщинам, которые носят очки?

— Брови не должны быть слишком насыщенного цвета. А форма должна быть безупречной, так как если есть асимметрия в бровях, очки это подчеркнут.

— Многие не любят процедуру коррекции бровей из-за болезненных ощущений. Существует ли способ избежать их?

— Можно использовать кремы с эффектом анестезии, но это существенно затягивает процедуру.

— Есть ли способ замедлить рост лишних волосков, которые обычно убираются при коррекции?

— Нет, такого метода не существует.

— Как быстро отрастить часть брови?

— Используйте специальное масло для бровей.

Ксения Окис: “Актуально окрашивать брови в естественные цвета»

— Сентябрь — бархатный сезон. Многие отправляются на море. Как препятствовать выгоранию цвета бровей?

— Применяйте для ухода масло с фактором защиты.

— Вы знаете случаи, когда красивые брови меняли судьбу женщины?

— Да, мы поменяли девушке накануне ее свидания с молодым человеком форму бровей на более мягкую, а цвет — на более нежный. И эти изменения принесли ей удачу. Она призналась, что не понимает, как раньше жила без таких красивых бровей.

— Как лучше ухаживать за бровями?

— Ежедневно наносите специальное масло для роста, увлажнения и питания. Если делать это систематически, окрашивание будет держаться гораздо дольше. Также за несколько дней до окрашивания можно сделать скраб для бровей, после чего увлажнить кожу кремом. В косметичке у каждой девушки должны быть тени, помадки, тушь и карандаши для бровей. С помощью данных средств ваши брови будут всегда выглядеть ухоженно. Главное — выбрать для себя максимально подходящий продукт. Для «соболиных» бровей посоветую прозрачную тушь или цветную для того, чтобы брови немного осветлить. Смотрится очень трендово.

— Как привести в порядок непослушные брови мужчинам?

— Мужским бровям нужен уход бровиста в виде коррекции раз в два месяца. Если брови слишком светлые, их можно тонировать.

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Фото из альбома Ксении Окис

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