Заигрались: Россия "присвоила" мост в Бангкоке

Мир

В России периодически попадают впросак с агитационной продукцией, как это было, к примеру, в Саратове, где в преддверии 9 мая стены общежития аграрного университета украсили тематическими плакатами, на которых были изображены веселые немецкие солдаты. Очередной скандал разгорелся во Владивостоке, где к Восточному экономическому форуму издали сувенирную продукцию с фотографией моста в Таиланде.

Как сообщает deita.ru, изображение моста Рамы IX в Бангкоке разместили вместо одного из символов Владивостока — Русского моста. Изготовлением этой продукции занимались сотрудники Минпромторга. «Это фиаско, братан», — прокомментировал ситуацию один из интернет-пользователей. Люди иронизировали, что при отсутствии таких элементарных знаниях сложно говорить о развитии Дальнего Востока.

Мост в Бангкоке

Мост во Владивостоке

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России в Зауралье местные коммунисты оконфузились с поздравлением женщин с Международным женским днем. На поздравительном плакате представительницам прекрасного пола пожелали «Всего самого нилучшего».

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