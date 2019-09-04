- 15:53 Кабмин согласился уволить Кличко с должности главы Киевской горадминистрации
- 15:51 Одесский облсовет уволил директора художественного музея Ройтбурда: в сети волна возмущения
- 15:45 "Вы влюблены?" Ирина Билык восхитила постельным фото
- 15:42 Киевский суд разрешил ГБР применить силу к экс-главе НБУ Гонтаревой
- 15:41 Заигрались: Россия "присвоила" мост в Бангкоке
- 15:30 Знаменитого киевского Самсона покрасили в розовый цвет
- 15:27 Зеленский поставил крест на "пластунах": закон о господдержке украинских скаутов ветирован
- 15:12 «Спасибо народу Украины»: «майдан» в Гонконге одержал победу над властями
- 15:09 Война неизбежна: Жириновский взорвал сеть новыми страшилками на росТВ
- 15:07 Звезда сериала "Школа" засветила голую грудь
- 15:06 Стало известно, сколько «Шахтер» заплатил за Коноплянку
- 14:59 Украинский спецназ обустроил базу на искусственном острове под Очаковом: в сеть попали ее фото
Заигрались: Россия "присвоила" мост в Бангкоке
В России периодически попадают впросак с агитационной продукцией, как это было, к примеру, в Саратове, где в преддверии 9 мая стены общежития аграрного университета украсили тематическими плакатами, на которых были изображены веселые немецкие солдаты. Очередной скандал разгорелся во Владивостоке, где к Восточному экономическому форуму издали сувенирную продукцию с фотографией моста в Таиланде.
Как сообщает deita.ru, изображение моста Рамы IX в Бангкоке разместили вместо одного из символов Владивостока — Русского моста. Изготовлением этой продукции занимались сотрудники Минпромторга. «Это фиаско, братан», — прокомментировал ситуацию один из интернет-пользователей. Люди иронизировали, что при отсутствии таких элементарных знаниях сложно говорить о развитии Дальнего Востока.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России в Зауралье местные коммунисты оконфузились с поздравлением женщин с Международным женским днем. На поздравительном плакате представительницам прекрасного пола пожелали «Всего самого нилучшего».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!