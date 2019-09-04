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ШвидкоГроші: что нужно знать об этой компании
На сегодня ШвидкоГроші является одной из самых популярных финансовых организаций, которая специализируется на выдаче «денег до зарплаты». Так, по информации пресс-службы компании, сеть торговых точек насчитывает свыше 260 представительств в более чем 60 крупных городах Украины. ШвидкоГроші работает на рынке с 2011 года. Ежедневно в компанию обращаются тысячи заемщиков, многие уже стали постоянными клиентами.
Некоторые факты о ШвидкоГроші
• Работает официально. Компания зарегистрирована Национальной комиссией, которая осуществляет госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг. Юридическое название — ООО «Споживчий центр». Свидетельство о регистрации финансового учреждения — ІК № 78.
• Простая процедура оформления кредита:
- возраст заемщиков от 18 до 60 лет;
- только паспорт, код и контактная информация. Без залога, поручителей и справки о доходах;
- подать заявку на оформление кредита можно как на сайте, так и в одном из отделений;
- кредит оформляется на сумму до 10 000 гривен, сроком на 7 или 14 дней в течение 20 минут (при повторном обращении — до 5 минут);
- условия кредита понятные и прозрачные (в договоре прописана сумма кредита, и проценты за пользование). Дополнительные платежи, страховки и так далее — отсутствуют.
• Простая процедура погашения кредита:
- платежной картой любого банка на сайте через Личный кабинет;
- в одном из отделений ШвидкоГроші по всей Украине;
- через кассу любого банка (деньги могут быть зачислены с задержкой);
- через платежный терминал.
Почему можно доверять ШвидкоГроші
1. Деятельность всех финансовых компаний в Украине, в том числе и ШвидкоГроші, регулируются законом. За их нарушение предусмотрены штрафы, а также лишение компании лицензии на работу.
2. Прекратить в один день работу компании с сотнями отделений по всей стране, в которых работают тысячи сотрудников, попросту невозможно. Это значит, что ваши персональные данные надежно защищены, вы сотрудничаете только с этой организацией, без третьих лиц (коллекторские фирмы и так далее).
3. В любой момент можно прийти в отделение к экономисту, пообщаться с «живым» человеком и получить ответы на интересующие вопросы.
4. Прекратить в один день работу компании с сотнями отделений по всей стране, в которых работают тысячи сотрудников, попросту невозможно. Это значит, что ваши персональные данные надежно защищены, вы сотрудничаете только с этой организацией, без третьих лиц (коллекторских фирм и так далее).
5. Обо всех плюсах и минусах работы с компанией можно прочитать в Интернете, есть много отзывов о компании. Это значит, что у компании много клиентов, ей доверяют.
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