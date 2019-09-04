Рецепты победителя «МастерШефа» и шведский стол: в школах Киева меняют систему питания

Общество и люди

В Киеве в этом учебном году планируют расширить рамки пилотного проекта мультипрофильного питания в школах. В прошлом году менять подходы к детскому питанию начали в Печерском районе столицы. Суть эксперимента заключалась в том, что из предложенных двух-трех меню ученики сами выбирали еду. Такой формат прижился в более чем 40 процентах школ района. Акцент делался на многообразие и способ подачи пищи, чтобы дети ели и полезное, и вкусное. А с 1 сентября проект начали внедрять во всех школах Дарницкого, Днепровского и Подольского районов, а также в школах №№ 189, 212, 238, 250 Деснянского района, №№ 29, 210, 240, 252, 285 — Оболонского и в четырех заведениях Святошинского района — №№ 162, 140, 203, 235.

По словам заместителя городского головы Валентина Мондиевского, Печерский район на практике показал успешный результат, который стараются продолжить и закрепить в других столичных школах. Дети оценили привлекательность проекта: им нравится подача блюда — шведский стол. Спецы подметили, что он еще и более эффективный с точки зрения использования средств. При реформировании сферы школьного питания главное — чтобы ученикам оно нравилось, а родители были спокойны за качество блюд. Обещают в дальнейшем к процессу привлекать лучших экспертов, чтобы помогали постоянно улучшать качество и вкус еды, которой заинтересовались бы уже не 30, а 70 процентов школьников.

В 12 школах Шевченковского района (№№ 24, 28, 70, 82, 95, 97, 106, 163, 172, 175, 199, Технический лицей) запущена удобная модель питания благодаря обеспечению полуфабрикатами (линия полуфабрикатов «Школьное питание», ООО «Пирятинский деликатес»). В рамках проекта планируется изменить рецептуру блюд по советам победителя «МастерШефа» Евгения Клопотенко. Этот известный повар разработал и внедряет новые рецепты в школьных столовых, чем доказал: можно кормить вкусно и полезно за небольшие деньги — те же 15 гривен.

Для справки Евгений Клопотенко — участник 5-го сезона кулинарного телешоу «МастерШеф». Победив в проекте, решил изменить культуру питания в Украине. Приобретал опыт в известной кулинарной школе в Париже, создал собственный сайт, где размещает авторские рецепты, ведет собственный YouTube-канал с видеорецептами, обзорами столичных ресторанов и гастрономических сервисов. В 2016 году Евгений Клопотенко запустил проект CultFood, в рамках которого меняет систему питания в украинских школьных столовых, а также занимается реформой поварского образования в одном из колледжей Киева, который в будущем станет примером для других учебных заведений.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали и о других новшествах для киевских школьников. Так, в этом году вводится электронный ученический билет (как и где его получать, можно узнать здесь). А для начала родители должны зарегистрироваться на портале предоставления электронных услуг (https://my.kyivcity.gov.ua/) с использованием электронной подписи или BankID для подтверждения своих данных.

«ФАКТЫ» также писали, что в этом учебном году для украинских школьников отменили обязательное ношение формы.

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