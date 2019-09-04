Рабинович снова попал в скандал из-за украинского языка

Политика

Представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович снова отказался общаться в Раде на украинском языке.

Это произошло в среду, 4 сентября, во время заседания парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий и национальных меньшинств.

Рабинович заявил, что «высказывать свою мысль» ему проще на русском языке.

«Вы из русскоязычного региона, вы прекрасно знаете проблему, которая возникает там: все любят Украину, все любят украинский язык, но не все владеют им свободно. Мы учимся, но нам пока тяжело. И что, поэтому вы лишите народного депутата Украины права выступать?»— обратился нардеп к главе комитета Дмитрию Лубинцу, который призвал его «не нарушать законы Украины».

«Если вы учите украинский язык, то, я думаю, покажете всей Украине, что это несложно», — ответил Лубинец, который прошел в Раду по мажоритарке в Донецкой области

Рабинович спросил у главы комитета, готов ли тот давать ему уроки.

«Даю поручение секретариату подготовить рабочее время — не менее одного часа — на пленарной неделе для того, чтобы глава комитета Лубинец з головой подкомитета Рабиновичем Вадимом Зиновьевичем могли общаться и изучать украинский язык. Делаем онлайн-курсы по изучению украинского языка», — подытожил Лубинец.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», закон «Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного» вступил в силу 16 июля 2019 года. Украинский становится обязательным для использования в публичной сфере, но это требование не распространяется на сферы частного общения и религиозных обрядов.

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