- 18:04 Разлеглась, принцесса: Лобода показала постельное фото из частного самолета
- 17:59 Гончарук хочет превратить Кабмин в "проходной двор"
- 17:47 Рабинович снова попал в скандал из-за украинского языка
- 17:29 Зеленский назначил заместителем Богдана сотника Майдана и советницу четырех министров
- 17:18 Это незаконно: Кличко прокомментировал свое увольнение с поста главы КГГА
- 17:12 Секрет Полишинеля: можно ли свободно присваивать чужие марки?
- 17:11 Повел на прогулку сына: на Хортице ученый случайно обнаружил загадочное древнее святилище
- 17:05 Рецепты победителя «МастерШефа» и шведский стол: в школах Киева меняют систему питания
- 17:00 Свободная птица: Винник порадовал поклонниц
- 16:39 К температуре вернется совесть: синоптик рассказала, чего ждать от погоды 5 сентября
- 16:37 Легкие рецепты соленой карамели и гранолы: советы кондитера
- 16:25 Максим Виторган вступился за Ксению Собчак перед хейтерами
Рабинович снова попал в скандал из-за украинского языка
Представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович снова отказался общаться в Раде на украинском языке.
Это произошло в среду, 4 сентября, во время заседания парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий и национальных меньшинств.
Рабинович заявил, что «высказывать свою мысль» ему проще на русском языке.
«Вы из русскоязычного региона, вы прекрасно знаете проблему, которая возникает там: все любят Украину, все любят украинский язык, но не все владеют им свободно. Мы учимся, но нам пока тяжело. И что, поэтому вы лишите народного депутата Украины права выступать?»— обратился нардеп к главе комитета Дмитрию Лубинцу, который призвал его «не нарушать законы Украины».
«Если вы учите украинский язык, то, я думаю, покажете всей Украине, что это несложно», — ответил Лубинец, который прошел в Раду по мажоритарке в Донецкой области
Рабинович спросил у главы комитета, готов ли тот давать ему уроки.
«Даю поручение секретариату подготовить рабочее время — не менее одного часа — на пленарной неделе для того, чтобы глава комитета Лубинец з головой подкомитета Рабиновичем Вадимом Зиновьевичем могли общаться и изучать украинский язык. Делаем онлайн-курсы по изучению украинского языка», — подытожил Лубинец.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», закон «Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного» вступил в силу 16 июля 2019 года. Украинский становится обязательным для использования в публичной сфере, но это требование не распространяется на сферы частного общения и религиозных обрядов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»